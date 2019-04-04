لتحسين المخرجات وتأهيلهم.. "مدير تعليم الأفلاج" يدشن مركز التحصيل بثانوية ليلى

دشن مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الخميس، انطلاقة "مركز التحصيل" بثانوية ليلى، الذي يدرب الطلاب ويؤهلهم لمعرفة طرق الاختبارات الوطنية والدولية، وتقديم مادة علمية شاملة لقياس المعارف والمهارات والقدرات وتقويمها بمنهجية علمية من خلال اختبارات دورية تدريبية؛ ليكون ولي أمر الطالب على دراية بمستوى ابنه التحصيلي والمعرفي خلال مسيرته الدراسية بالمدرسة.

وبارك "آل مغيرة" تلك المبادرة من خلال زيارته للمدرسة، واطلاعه على شرح مفصل من قِبَل المعلم ياسر الغياثات الذي ذكر أن المركز يهدف إلى مواكبة متطلبات المنتجات العلمية ومخرجاتها، والوصول للريادة العلمية، ورفع مستوى التحصيل الدراسي، وتحقيق التغذية الراجعة؛ مشيرًا إلى أن المركز يهدف كذلك إلى تعويد الطالب على طريقة الاختبارات الوطنية والدولية.