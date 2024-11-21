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قائد العمليات المشتركة في اليمن: ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في انهيار تام

نتيجة الخسائر التي تتكبّدها في مختلف جبهات القتال

قال قائد العمليات المشتركة في اليمن اللواء الركن صغير حمود بن عزيز: إن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًّا باتت في انهيار تام، نتيجة الخسائر التي تتكبّدها في مختلف جبهات القتال.

وناقشت قيادة العمليات المشتركة في اجتماع لها اليوم، سير العمليات القتالية في مختلف المناطق والمحاور العسكرية وجبهات القتال، والوضع الإداري والتطورات التي تشهدها العمليات المشتركة على صعيد القيادة والسيطرة والمهام الإستراتيجية والعملياتية والقتالية.

وشدّد ابن عزيز، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، على ضرورة تكثيف الجهود ومواكبة الأحداث والتطورات، وتحديث وتطوير الخطط وفق المستجدات الطارئة في مسرح العمليات.

اليمن الميليشيات الحوثية الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قائد العمليات المشتركة في اليمن: ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في انهيار تام
سبق

قال قائد العمليات المشتركة في اليمن اللواء الركن صغير حمود بن عزيز: إن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًّا باتت في انهيار تام، نتيجة الخسائر التي تتكبّدها في مختلف جبهات القتال.

وناقشت قيادة العمليات المشتركة في اجتماع لها اليوم، سير العمليات القتالية في مختلف المناطق والمحاور العسكرية وجبهات القتال، والوضع الإداري والتطورات التي تشهدها العمليات المشتركة على صعيد القيادة والسيطرة والمهام الإستراتيجية والعملياتية والقتالية.

وشدّد ابن عزيز، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، على ضرورة تكثيف الجهود ومواكبة الأحداث والتطورات، وتحديث وتطوير الخطط وفق المستجدات الطارئة في مسرح العمليات.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
09:22 PM

قائد العمليات المشتركة في اليمن: ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في انهيار تام

نتيجة الخسائر التي تتكبّدها في مختلف جبهات القتال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال قائد العمليات المشتركة في اليمن اللواء الركن صغير حمود بن عزيز: إن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًّا باتت في انهيار تام، نتيجة الخسائر التي تتكبّدها في مختلف جبهات القتال.

وناقشت قيادة العمليات المشتركة في اجتماع لها اليوم، سير العمليات القتالية في مختلف المناطق والمحاور العسكرية وجبهات القتال، والوضع الإداري والتطورات التي تشهدها العمليات المشتركة على صعيد القيادة والسيطرة والمهام الإستراتيجية والعملياتية والقتالية.

وشدّد ابن عزيز، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، على ضرورة تكثيف الجهود ومواكبة الأحداث والتطورات، وتحديث وتطوير الخطط وفق المستجدات الطارئة في مسرح العمليات.

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