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فيديو الطفل والقطار.. شاهد مفاجأة اللحظة الأخيرة

في 8 ثوان فارقة بين الحياة والموت

لا يدري أحد كيف أفلت هذا الطفل ذو الست سنوات من يد أمه، لكن إعاقة أمه البصرية جعلتها تنحرف مع الطفل نحو حافة الرصيف بمحطة قطار في منطقة مومباي، ليسقط الطفل لحظة دخول القطار، ولكن مفاجأة أخرى جاءت من بعيد.


وحسب وكالة " فرانس برس"، نشرت وزارة النقل الهندية فيديو التقطته كاميرات مراقبة يوم السبت الماضي بمحطة فانغاني التابعة لمنطقة مومباي.

ويظهر الفيديو موظف السكك الحديدية، مايور شيلكه وهو يركض بسرعة لمسافة 30 متراً بين القضبان، ثم يخاطر بحياته بشجاعة استثنائية وينقذ طفلاً من أمام عجلات القطار، ويصعد بعدها فوق الرصيف لحظة مرور القطار أمامه.

والغريب أن ركض العامل وإنقاذ الطفل حتى صعود موظف السكك الحديدية استغرق 8 ثوان فقط، كانت فارقة بين الحياة والموت، ولهذا حظيت بطولته بإشادة واسعة حسب الوكالة الفرنسية.

الطفل والقطار.

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فيديو الطفل والقطار.. شاهد مفاجأة اللحظة الأخيرة
سبق

لا يدري أحد كيف أفلت هذا الطفل ذو الست سنوات من يد أمه، لكن إعاقة أمه البصرية جعلتها تنحرف مع الطفل نحو حافة الرصيف بمحطة قطار في منطقة مومباي، ليسقط الطفل لحظة دخول القطار، ولكن مفاجأة أخرى جاءت من بعيد.


وحسب وكالة " فرانس برس"، نشرت وزارة النقل الهندية فيديو التقطته كاميرات مراقبة يوم السبت الماضي بمحطة فانغاني التابعة لمنطقة مومباي.

ويظهر الفيديو موظف السكك الحديدية، مايور شيلكه وهو يركض بسرعة لمسافة 30 متراً بين القضبان، ثم يخاطر بحياته بشجاعة استثنائية وينقذ طفلاً من أمام عجلات القطار، ويصعد بعدها فوق الرصيف لحظة مرور القطار أمامه.

والغريب أن ركض العامل وإنقاذ الطفل حتى صعود موظف السكك الحديدية استغرق 8 ثوان فقط، كانت فارقة بين الحياة والموت، ولهذا حظيت بطولته بإشادة واسعة حسب الوكالة الفرنسية.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
02:06 PM

فيديو الطفل والقطار.. شاهد مفاجأة اللحظة الأخيرة

في 8 ثوان فارقة بين الحياة والموت

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
6,114

لا يدري أحد كيف أفلت هذا الطفل ذو الست سنوات من يد أمه، لكن إعاقة أمه البصرية جعلتها تنحرف مع الطفل نحو حافة الرصيف بمحطة قطار في منطقة مومباي، ليسقط الطفل لحظة دخول القطار، ولكن مفاجأة أخرى جاءت من بعيد.


وحسب وكالة " فرانس برس"، نشرت وزارة النقل الهندية فيديو التقطته كاميرات مراقبة يوم السبت الماضي بمحطة فانغاني التابعة لمنطقة مومباي.

ويظهر الفيديو موظف السكك الحديدية، مايور شيلكه وهو يركض بسرعة لمسافة 30 متراً بين القضبان، ثم يخاطر بحياته بشجاعة استثنائية وينقذ طفلاً من أمام عجلات القطار، ويصعد بعدها فوق الرصيف لحظة مرور القطار أمامه.

والغريب أن ركض العامل وإنقاذ الطفل حتى صعود موظف السكك الحديدية استغرق 8 ثوان فقط، كانت فارقة بين الحياة والموت، ولهذا حظيت بطولته بإشادة واسعة حسب الوكالة الفرنسية.

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