النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العنزي" يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

نوّه بما تضمنته كلمة الملك من مضامين راسخة ومعانٍ سامية

رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي أسمى آيات التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار الدكتور "العنزي" إلى أن الشهر الكريم يتجدد بنا هذا العام في مواجهة جائحة كوفيد-19، وفي ظل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة- في توفير اللقاحات المضادة للفيروس بكل يسر وسهولة تحت شعار "الإنسان أولاً"، تتجسد من خلاله قيادة مملكتنا الغالية نحو الإنسانية والاهتمام بصحة المواطن والمقيم على حد سواء، وتوفير كل الخدمات الصحية لهم.

ونوه "العنزي" بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين من مضامين راسخة وذات معانٍ سامية، واهتمام بالغ بعموم المسلمين، والتي استشعر فيها رعاه الله فضيلة الزمان، داعياً إلى حفظ النفوس وحمايتها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"العنزي" يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك
سبق

رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي أسمى آيات التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار الدكتور "العنزي" إلى أن الشهر الكريم يتجدد بنا هذا العام في مواجهة جائحة كوفيد-19، وفي ظل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة- في توفير اللقاحات المضادة للفيروس بكل يسر وسهولة تحت شعار "الإنسان أولاً"، تتجسد من خلاله قيادة مملكتنا الغالية نحو الإنسانية والاهتمام بصحة المواطن والمقيم على حد سواء، وتوفير كل الخدمات الصحية لهم.

ونوه "العنزي" بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين من مضامين راسخة وذات معانٍ سامية، واهتمام بالغ بعموم المسلمين، والتي استشعر فيها رعاه الله فضيلة الزمان، داعياً إلى حفظ النفوس وحمايتها.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
04:04 PM

"العنزي" يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

نوّه بما تضمنته كلمة الملك من مضامين راسخة ومعانٍ سامية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
140

رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي أسمى آيات التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار الدكتور "العنزي" إلى أن الشهر الكريم يتجدد بنا هذا العام في مواجهة جائحة كوفيد-19، وفي ظل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة- في توفير اللقاحات المضادة للفيروس بكل يسر وسهولة تحت شعار "الإنسان أولاً"، تتجسد من خلاله قيادة مملكتنا الغالية نحو الإنسانية والاهتمام بصحة المواطن والمقيم على حد سواء، وتوفير كل الخدمات الصحية لهم.

ونوه "العنزي" بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين من مضامين راسخة وذات معانٍ سامية، واهتمام بالغ بعموم المسلمين، والتي استشعر فيها رعاه الله فضيلة الزمان، داعياً إلى حفظ النفوس وحمايتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,091
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,020
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,286
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,369

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة