النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 904 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 540 خلال الـ24 ساعة الماضية

قصة انتهاك جديدة.. تغريم مؤسسة تحتفظ بوحدات لفك تشفير القنوات الفضائية

كشفت عنها "السعودية للملكية الفكرية".. مخالفة لحقوق المؤلف تُعرض للمساءلة

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن قصة انتهاك جديدة، تمثلت في قيام مؤسسة بالاحتفاظ بوحدات تخزين خارجية محملة ببرامج تُمكن من فك القنوات الفضائية المشفرة، ومعدة للبيع؛ حيث تم معاقبة المؤسسة بغرامة مالية بلغت (27) ألف ريال، ومصادرة جميع المضبوطات.

وكان المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، محمد الحسن، قد غرد قائلاً: "احتفاظك بوحدات تخزينية محملة ببرامج غير أصلية يُعد مخالفة لنظام حقوق المؤلف ويعرضك للمساءلة، بعد قليل ستنشر saipksa@ #قصة_انتهاك لمؤسسة تقوم بالاحتفاظ بوحدات تخزين خارجية محملة ببرامج تمكن من فك القنوات الفضائية المشفرة ومعدة للبيع".

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قصة انتهاك جديدة.. تغريم مؤسسة تحتفظ بوحدات لفك تشفير القنوات الفضائية
سبق

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن قصة انتهاك جديدة، تمثلت في قيام مؤسسة بالاحتفاظ بوحدات تخزين خارجية محملة ببرامج تُمكن من فك القنوات الفضائية المشفرة، ومعدة للبيع؛ حيث تم معاقبة المؤسسة بغرامة مالية بلغت (27) ألف ريال، ومصادرة جميع المضبوطات.

وكان المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، محمد الحسن، قد غرد قائلاً: "احتفاظك بوحدات تخزينية محملة ببرامج غير أصلية يُعد مخالفة لنظام حقوق المؤلف ويعرضك للمساءلة، بعد قليل ستنشر saipksa@ #قصة_انتهاك لمؤسسة تقوم بالاحتفاظ بوحدات تخزين خارجية محملة ببرامج تمكن من فك القنوات الفضائية المشفرة ومعدة للبيع".

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
04:04 PM

قصة انتهاك جديدة.. تغريم مؤسسة تحتفظ بوحدات لفك تشفير القنوات الفضائية

كشفت عنها "السعودية للملكية الفكرية".. مخالفة لحقوق المؤلف تُعرض للمساءلة

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
3
1,081

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن قصة انتهاك جديدة، تمثلت في قيام مؤسسة بالاحتفاظ بوحدات تخزين خارجية محملة ببرامج تُمكن من فك القنوات الفضائية المشفرة، ومعدة للبيع؛ حيث تم معاقبة المؤسسة بغرامة مالية بلغت (27) ألف ريال، ومصادرة جميع المضبوطات.

وكان المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، محمد الحسن، قد غرد قائلاً: "احتفاظك بوحدات تخزينية محملة ببرامج غير أصلية يُعد مخالفة لنظام حقوق المؤلف ويعرضك للمساءلة، بعد قليل ستنشر saipksa@ #قصة_انتهاك لمؤسسة تقوم بالاحتفاظ بوحدات تخزين خارجية محملة ببرامج تمكن من فك القنوات الفضائية المشفرة ومعدة للبيع".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,985
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,955
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,144
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,256

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة