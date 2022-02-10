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‬وزير الداخلية يدشن جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد

وقف على سير العمل في "الجوازات" واستمع لشرح مفصل عن الخدمات المقدمة

وقف وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، على سير العمل في المديرية العامة للجوازات بالرياض.

والتقى وزير الداخلية بالعاملين في مركز القيادة والتحكم، ومركز الاتصال الموحد 992، ومركز خدمات المستفيدين بالمديرية، واستمع لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز للمواطنين والمقيمين والزائرين، كما استعرض بعض الأجهزة التقنية التي تمكن المديرية العامة للجوازات من الاستمرار في تقديم خدمات إلكترونية متميزة.

وأوضح مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، في كلمة له خلال حفل أعد بهذه المناسبة، أن الجوازات شهدت تطورًا كبيرًا ومتسارعًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الله ثم بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة وبمتابعة مستمرة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

ثم شاهد الأمير عبدالعزيز بن سعود عرضًا مرئيًا يحكي نشأة ومسيرة قطاع الجوازات وأبرز إنجازاته والجوائز التي حصل عليها.

إثر ذلك دشن جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد، المصمم بأعلى المواصفات الفنية والسمات الأمنية الحديثة المستخدمة في وثائق السفر العالمية.

ووقع وزير الداخلية وثيقة تدشين الجواز الذي جاء بتضافر الجهود بين وزارة الداخلية، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ويعد خطوة في مسيرة التحول الرقمي الذي يمثل أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويحتوي جواز السفر السعودي الإلكتروني على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز، بالإضافة إلى خاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية، وزُينت صفحاته بأشهر المعالم التاريخية والحضارية للمملكة.

وزير الداخلية الجوازات جواز السفر السعودي الإلكتروني الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‬وزير الداخلية يدشن جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد
سبق

وقف وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، على سير العمل في المديرية العامة للجوازات بالرياض.

والتقى وزير الداخلية بالعاملين في مركز القيادة والتحكم، ومركز الاتصال الموحد 992، ومركز خدمات المستفيدين بالمديرية، واستمع لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز للمواطنين والمقيمين والزائرين، كما استعرض بعض الأجهزة التقنية التي تمكن المديرية العامة للجوازات من الاستمرار في تقديم خدمات إلكترونية متميزة.

وأوضح مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، في كلمة له خلال حفل أعد بهذه المناسبة، أن الجوازات شهدت تطورًا كبيرًا ومتسارعًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الله ثم بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة وبمتابعة مستمرة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

ثم شاهد الأمير عبدالعزيز بن سعود عرضًا مرئيًا يحكي نشأة ومسيرة قطاع الجوازات وأبرز إنجازاته والجوائز التي حصل عليها.

إثر ذلك دشن جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد، المصمم بأعلى المواصفات الفنية والسمات الأمنية الحديثة المستخدمة في وثائق السفر العالمية.

ووقع وزير الداخلية وثيقة تدشين الجواز الذي جاء بتضافر الجهود بين وزارة الداخلية، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ويعد خطوة في مسيرة التحول الرقمي الذي يمثل أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويحتوي جواز السفر السعودي الإلكتروني على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز، بالإضافة إلى خاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية، وزُينت صفحاته بأشهر المعالم التاريخية والحضارية للمملكة.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
05:54 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
06:33 PM

‬وزير الداخلية يدشن جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد

وقف على سير العمل في "الجوازات" واستمع لشرح مفصل عن الخدمات المقدمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقف وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، على سير العمل في المديرية العامة للجوازات بالرياض.

والتقى وزير الداخلية بالعاملين في مركز القيادة والتحكم، ومركز الاتصال الموحد 992، ومركز خدمات المستفيدين بالمديرية، واستمع لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز للمواطنين والمقيمين والزائرين، كما استعرض بعض الأجهزة التقنية التي تمكن المديرية العامة للجوازات من الاستمرار في تقديم خدمات إلكترونية متميزة.

وأوضح مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، في كلمة له خلال حفل أعد بهذه المناسبة، أن الجوازات شهدت تطورًا كبيرًا ومتسارعًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الله ثم بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة وبمتابعة مستمرة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

ثم شاهد الأمير عبدالعزيز بن سعود عرضًا مرئيًا يحكي نشأة ومسيرة قطاع الجوازات وأبرز إنجازاته والجوائز التي حصل عليها.

إثر ذلك دشن جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد، المصمم بأعلى المواصفات الفنية والسمات الأمنية الحديثة المستخدمة في وثائق السفر العالمية.

ووقع وزير الداخلية وثيقة تدشين الجواز الذي جاء بتضافر الجهود بين وزارة الداخلية، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ويعد خطوة في مسيرة التحول الرقمي الذي يمثل أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويحتوي جواز السفر السعودي الإلكتروني على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز، بالإضافة إلى خاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية، وزُينت صفحاته بأشهر المعالم التاريخية والحضارية للمملكة.

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