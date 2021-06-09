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"قطان" يلتقي وزير خارجية بوروندي ويستعرض تعزيز العلاقات الثنائية

بحثا في لقاء بالعاصمة بوجومبورا سبل تعزيزها وتطويرها في كل المجالات

التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وزير خارجية جمهورية بوروندي البرت شينغيرو، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة بوجومبورا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

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"قطان" يلتقي وزير خارجية بوروندي ويستعرض تعزيز العلاقات الثنائية
سبق

التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وزير خارجية جمهورية بوروندي البرت شينغيرو، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة بوجومبورا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
06:39 PM

"قطان" يلتقي وزير خارجية بوروندي ويستعرض تعزيز العلاقات الثنائية

بحثا في لقاء بالعاصمة بوجومبورا سبل تعزيزها وتطويرها في كل المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وزير خارجية جمهورية بوروندي البرت شينغيرو، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة بوجومبورا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

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