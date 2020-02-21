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"سليمان الحبيب" بالقصيم ينهي معاناة عشرينية من ورم كبير بالحوض منعها من الحركة

شديد الالتصاق بعضلات الورك والأعصاب والشرايين ويسبب انتفاخًا وآلامًا شديدة

استعادت مواطنة "عشرينية"، كانت تعاني -لمدة عام كامل- من ورم كبير في منطقة الحوض، قدرتها على المشي والحركة والنوم بأريحية، بعد عملية جراحية ناجحة على يد فريق طبي متخصص بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم.

وأوضح الدكتور عامر عبدالله استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية وجراحة المناظير الحاصل على الزمالة الكندية ورئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريضة وصلت المستشفى بعد محاولات عدة للعلاج في أكثر من مستشفى، ولكن دون فائدة أو حل لمشكلتها.

وأضاف "عبدالله" أنه بعد إجراء الفحوصات السريرية تم إخضاعها مباشرة لعدد من التحاليل المخبرية الدقيقة والأشعة المقطعية (C.T Scan) والرنين المغناطيسي (M.R.I)، وقد أكدت الفحوصات وجود ورم كبير بحجم 8×8×6 سم في الجانب الأيسر من الحوض شديد الالتصاق بعضلات الورك والأعصاب والشرايين، وهو المتسبب في وجود انتفاخ والشعور بالآلام الشديدة خاصة عند المشي والنوم.

وقال إنه بعد دراسة حالة المريضة جيدًا تم اتخاذ قرار التدخل الجراحي، واستغرقت العملية ساعة ونصف الساعة متواصلة تحت التخدير العام، وتم فيها عمل فتح صغير والوصول للورم وتحريره من الالتصاقات الشديدة، مع الحرص الشديد على عدم الضرر بالأعصاب والشرايين المحيطة به.

وعن نتائج العملية قال الدكتور عامر عبدالله إنها تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، دون أية مضاعفات.. وبدأت المريضة في التحسن بعد ساعات، ولاقت رعاية طبية على مدار يومين في جناح التنويم، خرجت بعدها من المستشفى وهي بحالة ممتازة، وبدأت تمارس حياتها الاعتيادية.

وأكد أنه تم إرسال الورم للمختبر للفحص وتحديد نوعه، وقد أبانت النتائج أن الورم من النوع الحميد ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن تخصص جراحة العظام وزراعة المفاصل الصناعية يُعد واحدًا من أكثر التخصصات التي تحظى باهتمام بالغ في مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سليمان الحبيب" بالقصيم ينهي معاناة عشرينية من ورم كبير بالحوض منعها من الحركة
سبق

استعادت مواطنة "عشرينية"، كانت تعاني -لمدة عام كامل- من ورم كبير في منطقة الحوض، قدرتها على المشي والحركة والنوم بأريحية، بعد عملية جراحية ناجحة على يد فريق طبي متخصص بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم.

وأوضح الدكتور عامر عبدالله استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية وجراحة المناظير الحاصل على الزمالة الكندية ورئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريضة وصلت المستشفى بعد محاولات عدة للعلاج في أكثر من مستشفى، ولكن دون فائدة أو حل لمشكلتها.

وأضاف "عبدالله" أنه بعد إجراء الفحوصات السريرية تم إخضاعها مباشرة لعدد من التحاليل المخبرية الدقيقة والأشعة المقطعية (C.T Scan) والرنين المغناطيسي (M.R.I)، وقد أكدت الفحوصات وجود ورم كبير بحجم 8×8×6 سم في الجانب الأيسر من الحوض شديد الالتصاق بعضلات الورك والأعصاب والشرايين، وهو المتسبب في وجود انتفاخ والشعور بالآلام الشديدة خاصة عند المشي والنوم.

وقال إنه بعد دراسة حالة المريضة جيدًا تم اتخاذ قرار التدخل الجراحي، واستغرقت العملية ساعة ونصف الساعة متواصلة تحت التخدير العام، وتم فيها عمل فتح صغير والوصول للورم وتحريره من الالتصاقات الشديدة، مع الحرص الشديد على عدم الضرر بالأعصاب والشرايين المحيطة به.

وعن نتائج العملية قال الدكتور عامر عبدالله إنها تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، دون أية مضاعفات.. وبدأت المريضة في التحسن بعد ساعات، ولاقت رعاية طبية على مدار يومين في جناح التنويم، خرجت بعدها من المستشفى وهي بحالة ممتازة، وبدأت تمارس حياتها الاعتيادية.

وأكد أنه تم إرسال الورم للمختبر للفحص وتحديد نوعه، وقد أبانت النتائج أن الورم من النوع الحميد ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن تخصص جراحة العظام وزراعة المفاصل الصناعية يُعد واحدًا من أكثر التخصصات التي تحظى باهتمام بالغ في مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.

21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
08:48 AM

"سليمان الحبيب" بالقصيم ينهي معاناة عشرينية من ورم كبير بالحوض منعها من الحركة

شديد الالتصاق بعضلات الورك والأعصاب والشرايين ويسبب انتفاخًا وآلامًا شديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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استعادت مواطنة "عشرينية"، كانت تعاني -لمدة عام كامل- من ورم كبير في منطقة الحوض، قدرتها على المشي والحركة والنوم بأريحية، بعد عملية جراحية ناجحة على يد فريق طبي متخصص بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم.

وأوضح الدكتور عامر عبدالله استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية وجراحة المناظير الحاصل على الزمالة الكندية ورئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريضة وصلت المستشفى بعد محاولات عدة للعلاج في أكثر من مستشفى، ولكن دون فائدة أو حل لمشكلتها.

وأضاف "عبدالله" أنه بعد إجراء الفحوصات السريرية تم إخضاعها مباشرة لعدد من التحاليل المخبرية الدقيقة والأشعة المقطعية (C.T Scan) والرنين المغناطيسي (M.R.I)، وقد أكدت الفحوصات وجود ورم كبير بحجم 8×8×6 سم في الجانب الأيسر من الحوض شديد الالتصاق بعضلات الورك والأعصاب والشرايين، وهو المتسبب في وجود انتفاخ والشعور بالآلام الشديدة خاصة عند المشي والنوم.

وقال إنه بعد دراسة حالة المريضة جيدًا تم اتخاذ قرار التدخل الجراحي، واستغرقت العملية ساعة ونصف الساعة متواصلة تحت التخدير العام، وتم فيها عمل فتح صغير والوصول للورم وتحريره من الالتصاقات الشديدة، مع الحرص الشديد على عدم الضرر بالأعصاب والشرايين المحيطة به.

وعن نتائج العملية قال الدكتور عامر عبدالله إنها تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، دون أية مضاعفات.. وبدأت المريضة في التحسن بعد ساعات، ولاقت رعاية طبية على مدار يومين في جناح التنويم، خرجت بعدها من المستشفى وهي بحالة ممتازة، وبدأت تمارس حياتها الاعتيادية.

وأكد أنه تم إرسال الورم للمختبر للفحص وتحديد نوعه، وقد أبانت النتائج أن الورم من النوع الحميد ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن تخصص جراحة العظام وزراعة المفاصل الصناعية يُعد واحدًا من أكثر التخصصات التي تحظى باهتمام بالغ في مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.

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