النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‏"العساكر" ينعى الاقتصادي محمد الخميس الذي تُوفي اليوم

الصلاة على الفقيد ودفنه عصر اليوم بمقبرة "العمارية"

نعى مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، بدر العساكر؛ الاقتصادي الشاب محمد عصام الخميس، الذي تُوفي إلى رحمة الله تعالى، اليوم الجمعة، منوّهاً بمآثره وحُسن أخلاقه، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة.

‏جاء ذلك في تغريدة مواساة بثّها "العساكر" عبر حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها: "اللهم ارحم واغفر للشاب محمد عصام الخميس.. وأكرمه بعفوك وإحسانك يا رب العالمين".

‏وأضاف: عرفناه ذا خلق حسن، وحب لنشر المعرفة والخير، فاللهم أجزل له المثوبة والأجر.

واختتم بتقديم التعزية لذويه، قائلاً: عظّم الله أجر أهله ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون.

‏وأعرب عدد من مستخدمي مواقع التواصل والمشاهير، عن بالغ حزنهم لوفاة الشاب محمد الخميس؛ مستعرضين بعضا من مآثره، سائلين له الرحمة والمغفرة.

‏ يُذكر أنه ستتم الصلاة على الفقيد والدفن في الساعة الرابعة عصراً، اليوم الجمعة، بمقبرة العمارية.

‏وتتقدّم إدارة صحيفة "سبق"، إلى أسرة وذوي الفقيد "الخميس" ومحبيه؛ بصادق التعازي والمواساة، كما تسأل الله له المغفرة والرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‏"العساكر" ينعى الاقتصادي محمد الخميس الذي تُوفي اليوم
سبق

نعى مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، بدر العساكر؛ الاقتصادي الشاب محمد عصام الخميس، الذي تُوفي إلى رحمة الله تعالى، اليوم الجمعة، منوّهاً بمآثره وحُسن أخلاقه، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة.

‏جاء ذلك في تغريدة مواساة بثّها "العساكر" عبر حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها: "اللهم ارحم واغفر للشاب محمد عصام الخميس.. وأكرمه بعفوك وإحسانك يا رب العالمين".

‏وأضاف: عرفناه ذا خلق حسن، وحب لنشر المعرفة والخير، فاللهم أجزل له المثوبة والأجر.

واختتم بتقديم التعزية لذويه، قائلاً: عظّم الله أجر أهله ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون.

‏وأعرب عدد من مستخدمي مواقع التواصل والمشاهير، عن بالغ حزنهم لوفاة الشاب محمد الخميس؛ مستعرضين بعضا من مآثره، سائلين له الرحمة والمغفرة.

‏ يُذكر أنه ستتم الصلاة على الفقيد والدفن في الساعة الرابعة عصراً، اليوم الجمعة، بمقبرة العمارية.

‏وتتقدّم إدارة صحيفة "سبق"، إلى أسرة وذوي الفقيد "الخميس" ومحبيه؛ بصادق التعازي والمواساة، كما تسأل الله له المغفرة والرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
01:11 PM

‏"العساكر" ينعى الاقتصادي محمد الخميس الذي تُوفي اليوم

الصلاة على الفقيد ودفنه عصر اليوم بمقبرة "العمارية"

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
5,800

نعى مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، بدر العساكر؛ الاقتصادي الشاب محمد عصام الخميس، الذي تُوفي إلى رحمة الله تعالى، اليوم الجمعة، منوّهاً بمآثره وحُسن أخلاقه، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة.

‏جاء ذلك في تغريدة مواساة بثّها "العساكر" عبر حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها: "اللهم ارحم واغفر للشاب محمد عصام الخميس.. وأكرمه بعفوك وإحسانك يا رب العالمين".

‏وأضاف: عرفناه ذا خلق حسن، وحب لنشر المعرفة والخير، فاللهم أجزل له المثوبة والأجر.

واختتم بتقديم التعزية لذويه، قائلاً: عظّم الله أجر أهله ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون.

‏وأعرب عدد من مستخدمي مواقع التواصل والمشاهير، عن بالغ حزنهم لوفاة الشاب محمد الخميس؛ مستعرضين بعضا من مآثره، سائلين له الرحمة والمغفرة.

‏ يُذكر أنه ستتم الصلاة على الفقيد والدفن في الساعة الرابعة عصراً، اليوم الجمعة، بمقبرة العمارية.

‏وتتقدّم إدارة صحيفة "سبق"، إلى أسرة وذوي الفقيد "الخميس" ومحبيه؛ بصادق التعازي والمواساة، كما تسأل الله له المغفرة والرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,048
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,472
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,709
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,433

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة