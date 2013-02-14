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جوجل تكشف عن الوظائف الأكثر بحثًا على محرك بحثها خلال 2021

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية عن الوظائف الأكثر بحثًا عبر محركها للبحث خلال الفترة من يناير 2021 إلى يناير 2022، الذي وَصَفته بأنه كان عامًا حاسمًا شَهِدَ خسارة الكثير من الناس وظائفهم بسبب جائحة "كوفيد 19".

وأوضحت "جوجل"، بحسب ما نقله موقع "بي جي آر"، أن الوظائف الأكثر بحثًا على محركها كانت على الترتيب: وكيل عقارات، ومضيفة طيران، وكاتب عدل، ومعالج، وطيار، ورجل إطفاء، ومدرب شخصي، وطبيب نفسي، ومعالج فيزيائي، وكهربائي.

لكن الملفت للانتباه بالنسبة لـ"جوجل"، هو أن عام 2021 يعتبر عام "الاستقالة الكبرى" لعدد كبير من الناس؛ حيث كان يبحث الكثيرُ من الناس عن كيفية ترك وظائفهم والبحث عن وظائف جديدة.

وجاءت أهم البلدان التي بحثت عن عبارة "كيفية ترك وظيفتك" والتي توزعت على قارات خمس في العالم، على النحو التالي: "الفلبين بالمركز الأول، وتلتها جنوب إفريقيا، ثم الولايات المتحدة، وأستراليا، وبريطانيا".

وقالت جينفر كوتز، الخبيرة في اتجاهات محركات البحث: "شهرًا بعد شهر، وضع الكثير من الناس أدوات عملهم جانبًا، وأغلقوا أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم، أو نزعوا شاراتهم، أو سلموا إشعارًا قبل أسبوعين بمغادرة العمل، أو ببساطة خرجوا من المنزل ولم يعودوا".

شركة جوجل الأمريكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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جوجل تكشف عن الوظائف الأكثر بحثًا على محرك بحثها خلال 2021
سبق

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية عن الوظائف الأكثر بحثًا عبر محركها للبحث خلال الفترة من يناير 2021 إلى يناير 2022، الذي وَصَفته بأنه كان عامًا حاسمًا شَهِدَ خسارة الكثير من الناس وظائفهم بسبب جائحة "كوفيد 19".

وأوضحت "جوجل"، بحسب ما نقله موقع "بي جي آر"، أن الوظائف الأكثر بحثًا على محركها كانت على الترتيب: وكيل عقارات، ومضيفة طيران، وكاتب عدل، ومعالج، وطيار، ورجل إطفاء، ومدرب شخصي، وطبيب نفسي، ومعالج فيزيائي، وكهربائي.

لكن الملفت للانتباه بالنسبة لـ"جوجل"، هو أن عام 2021 يعتبر عام "الاستقالة الكبرى" لعدد كبير من الناس؛ حيث كان يبحث الكثيرُ من الناس عن كيفية ترك وظائفهم والبحث عن وظائف جديدة.

وجاءت أهم البلدان التي بحثت عن عبارة "كيفية ترك وظيفتك" والتي توزعت على قارات خمس في العالم، على النحو التالي: "الفلبين بالمركز الأول، وتلتها جنوب إفريقيا، ثم الولايات المتحدة، وأستراليا، وبريطانيا".

وقالت جينفر كوتز، الخبيرة في اتجاهات محركات البحث: "شهرًا بعد شهر، وضع الكثير من الناس أدوات عملهم جانبًا، وأغلقوا أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم، أو نزعوا شاراتهم، أو سلموا إشعارًا قبل أسبوعين بمغادرة العمل، أو ببساطة خرجوا من المنزل ولم يعودوا".

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
01:02 PM

جوجل تكشف عن الوظائف الأكثر بحثًا على محرك بحثها خلال 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة "جوجل" الأمريكية عن الوظائف الأكثر بحثًا عبر محركها للبحث خلال الفترة من يناير 2021 إلى يناير 2022، الذي وَصَفته بأنه كان عامًا حاسمًا شَهِدَ خسارة الكثير من الناس وظائفهم بسبب جائحة "كوفيد 19".

وأوضحت "جوجل"، بحسب ما نقله موقع "بي جي آر"، أن الوظائف الأكثر بحثًا على محركها كانت على الترتيب: وكيل عقارات، ومضيفة طيران، وكاتب عدل، ومعالج، وطيار، ورجل إطفاء، ومدرب شخصي، وطبيب نفسي، ومعالج فيزيائي، وكهربائي.

لكن الملفت للانتباه بالنسبة لـ"جوجل"، هو أن عام 2021 يعتبر عام "الاستقالة الكبرى" لعدد كبير من الناس؛ حيث كان يبحث الكثيرُ من الناس عن كيفية ترك وظائفهم والبحث عن وظائف جديدة.

وجاءت أهم البلدان التي بحثت عن عبارة "كيفية ترك وظيفتك" والتي توزعت على قارات خمس في العالم، على النحو التالي: "الفلبين بالمركز الأول، وتلتها جنوب إفريقيا، ثم الولايات المتحدة، وأستراليا، وبريطانيا".

وقالت جينفر كوتز، الخبيرة في اتجاهات محركات البحث: "شهرًا بعد شهر، وضع الكثير من الناس أدوات عملهم جانبًا، وأغلقوا أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم، أو نزعوا شاراتهم، أو سلموا إشعارًا قبل أسبوعين بمغادرة العمل، أو ببساطة خرجوا من المنزل ولم يعودوا".

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