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شاهد .. اختتام "ملتقى الحضارات" بمشاركة من 32 دولة

51 فنانة أسهمت في إنتاج أعمال فنية ضخمة

عقد "ملتقى الحضارات"، في الرياض، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 51 فنانة أسهمت في إنتاج أعمال فنية ضخمة هدفت إلى بث رسالة التعايش والتمازج بين الحضارات والثقافات.

مثّل المشاركون أكثر من 32 دولة بينها "المملكة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا، هولندا، إسبانيا، ألمانيا، الهند، باكستان، كينيا، جنوب إفريقيا، المكسيك، غواتيمالا، الأردن، مصر، السودان، سوريا، اليمن".

وتنوعت الأعمال الفنية من الفن التشكيلي والنحت والخزف والرسوم المتحركة اليابانية (الأنيميشن).

وعلى هامش "ملتقى الحضارات"، أُقيم معرض فني احتوى لوحات لعضوات "سينرجي" ومجموعة من الموهوبين تراوحت أعمارهم بين خمس سنوات إلى 17 سنة.

يُذكر أن "ملتقى الحضارات" قد تأسس في 2015 عبر مجموعة صغيرة لا تتجاوز خمس فنانات ونجحن خلال عمر قصير في الوصول إلى 51 فنانة حول العالم تحملن رسالة السلام واحترام الآخر عبر أعمال فنية صامتة تتحدث بلغة التعايش بين الشعوب والثقافات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. اختتام "ملتقى الحضارات" بمشاركة من 32 دولة
سبق

عقد "ملتقى الحضارات"، في الرياض، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 51 فنانة أسهمت في إنتاج أعمال فنية ضخمة هدفت إلى بث رسالة التعايش والتمازج بين الحضارات والثقافات.

مثّل المشاركون أكثر من 32 دولة بينها "المملكة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا، هولندا، إسبانيا، ألمانيا، الهند، باكستان، كينيا، جنوب إفريقيا، المكسيك، غواتيمالا، الأردن، مصر، السودان، سوريا، اليمن".

وتنوعت الأعمال الفنية من الفن التشكيلي والنحت والخزف والرسوم المتحركة اليابانية (الأنيميشن).

وعلى هامش "ملتقى الحضارات"، أُقيم معرض فني احتوى لوحات لعضوات "سينرجي" ومجموعة من الموهوبين تراوحت أعمارهم بين خمس سنوات إلى 17 سنة.

يُذكر أن "ملتقى الحضارات" قد تأسس في 2015 عبر مجموعة صغيرة لا تتجاوز خمس فنانات ونجحن خلال عمر قصير في الوصول إلى 51 فنانة حول العالم تحملن رسالة السلام واحترام الآخر عبر أعمال فنية صامتة تتحدث بلغة التعايش بين الشعوب والثقافات.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
09:26 PM

شاهد .. اختتام "ملتقى الحضارات" بمشاركة من 32 دولة

51 فنانة أسهمت في إنتاج أعمال فنية ضخمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد "ملتقى الحضارات"، في الرياض، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 51 فنانة أسهمت في إنتاج أعمال فنية ضخمة هدفت إلى بث رسالة التعايش والتمازج بين الحضارات والثقافات.

مثّل المشاركون أكثر من 32 دولة بينها "المملكة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا، هولندا، إسبانيا، ألمانيا، الهند، باكستان، كينيا، جنوب إفريقيا، المكسيك، غواتيمالا، الأردن، مصر، السودان، سوريا، اليمن".

وتنوعت الأعمال الفنية من الفن التشكيلي والنحت والخزف والرسوم المتحركة اليابانية (الأنيميشن).

وعلى هامش "ملتقى الحضارات"، أُقيم معرض فني احتوى لوحات لعضوات "سينرجي" ومجموعة من الموهوبين تراوحت أعمارهم بين خمس سنوات إلى 17 سنة.

يُذكر أن "ملتقى الحضارات" قد تأسس في 2015 عبر مجموعة صغيرة لا تتجاوز خمس فنانات ونجحن خلال عمر قصير في الوصول إلى 51 فنانة حول العالم تحملن رسالة السلام واحترام الآخر عبر أعمال فنية صامتة تتحدث بلغة التعايش بين الشعوب والثقافات.

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