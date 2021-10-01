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"شرطة القصيم" تقبض على مقيم ومقيمة اتخذا أسلوبًا احتياليًا متكررًا في كسب تعاطف عابري أحد الطرق بالبدائع

مدعين نفاد وقود مركبتهما وحاجتهما إلى مال للتزود به .. وتمت إحالتهما للجهات المختصة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بمحافظة البدائع تمكنت من القبض على مقيم ومقيمة في العقد الخامس من العمر، من الجنسية اليمنية بعد ظهور مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اتخاذهما أسلوبًا احتياليًا في كسب تعاطف عابري أحد الطرق بالمحافظة، مدعين نفاد وقود مركبتهما وحاجتهما إلى مال للتزود به، مكررين فعلتهما مع عددٍ من الأشخاص، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما للجهة المختصة.

شرطة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة القصيم" تقبض على مقيم ومقيمة اتخذا أسلوبًا احتياليًا متكررًا في كسب تعاطف عابري أحد الطرق بالبدائع
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بمحافظة البدائع تمكنت من القبض على مقيم ومقيمة في العقد الخامس من العمر، من الجنسية اليمنية بعد ظهور مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اتخاذهما أسلوبًا احتياليًا في كسب تعاطف عابري أحد الطرق بالمحافظة، مدعين نفاد وقود مركبتهما وحاجتهما إلى مال للتزود به، مكررين فعلتهما مع عددٍ من الأشخاص، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما للجهة المختصة.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
01:10 AM

"شرطة القصيم" تقبض على مقيم ومقيمة اتخذا أسلوبًا احتياليًا متكررًا في كسب تعاطف عابري أحد الطرق بالبدائع

مدعين نفاد وقود مركبتهما وحاجتهما إلى مال للتزود به .. وتمت إحالتهما للجهات المختصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
10
17,745

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بمحافظة البدائع تمكنت من القبض على مقيم ومقيمة في العقد الخامس من العمر، من الجنسية اليمنية بعد ظهور مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اتخاذهما أسلوبًا احتياليًا في كسب تعاطف عابري أحد الطرق بالمحافظة، مدعين نفاد وقود مركبتهما وحاجتهما إلى مال للتزود به، مكررين فعلتهما مع عددٍ من الأشخاص، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما للجهة المختصة.

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