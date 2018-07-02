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أول منشدة سعودية تهدي "سليل المجد" لولي العهد.. وهذا ردها على منتقديها

أكدت أن المرأة ستثبت وجودها ونجاحها في جميع المجالات

أكدت المنشدة"روان الشهري"، صاحبة أول شيلة بصوت نسائي والناشطة على مواقع التواصل دخولها إلى عالم الشيلات، أن الشيلة التي أنشدتها بعنوان "سليل المجد" كانت هدية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي التفاصيل، قالت "الشهري" لبرنامج تفاعلكم أمس: "أحببت أن ولي العهد أشكره بطريقتي"، مشيرة إلى أنها وجدت معارضة كبيرة كونه من غير المعتاد في المجتمع السعودي أن تقوم فتاة بإنشاد شيلة، لكون الشيلات ليست مجالاً للنساء.

وردت "روان الشهري" على منتقديها ومعارضيها بتأكيدها أن المرأة السعودية سوف تدخل وتثبت وجودها ونجاحها في جميع المجالات، منوهة بدعم أهلها وأسرتها في إنشادها للشيلات، ونشاطها على مواقع التواصل، وأنها تطمح بأن تكون المرأة السعودية دائمًا في القمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أول منشدة سعودية تهدي "سليل المجد" لولي العهد.. وهذا ردها على منتقديها
سبق

أكدت المنشدة"روان الشهري"، صاحبة أول شيلة بصوت نسائي والناشطة على مواقع التواصل دخولها إلى عالم الشيلات، أن الشيلة التي أنشدتها بعنوان "سليل المجد" كانت هدية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي التفاصيل، قالت "الشهري" لبرنامج تفاعلكم أمس: "أحببت أن ولي العهد أشكره بطريقتي"، مشيرة إلى أنها وجدت معارضة كبيرة كونه من غير المعتاد في المجتمع السعودي أن تقوم فتاة بإنشاد شيلة، لكون الشيلات ليست مجالاً للنساء.

وردت "روان الشهري" على منتقديها ومعارضيها بتأكيدها أن المرأة السعودية سوف تدخل وتثبت وجودها ونجاحها في جميع المجالات، منوهة بدعم أهلها وأسرتها في إنشادها للشيلات، ونشاطها على مواقع التواصل، وأنها تطمح بأن تكون المرأة السعودية دائمًا في القمة.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
01:38 AM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:01 AM

أول منشدة سعودية تهدي "سليل المجد" لولي العهد.. وهذا ردها على منتقديها

أكدت أن المرأة ستثبت وجودها ونجاحها في جميع المجالات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
71
36,519

أكدت المنشدة"روان الشهري"، صاحبة أول شيلة بصوت نسائي والناشطة على مواقع التواصل دخولها إلى عالم الشيلات، أن الشيلة التي أنشدتها بعنوان "سليل المجد" كانت هدية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي التفاصيل، قالت "الشهري" لبرنامج تفاعلكم أمس: "أحببت أن ولي العهد أشكره بطريقتي"، مشيرة إلى أنها وجدت معارضة كبيرة كونه من غير المعتاد في المجتمع السعودي أن تقوم فتاة بإنشاد شيلة، لكون الشيلات ليست مجالاً للنساء.

وردت "روان الشهري" على منتقديها ومعارضيها بتأكيدها أن المرأة السعودية سوف تدخل وتثبت وجودها ونجاحها في جميع المجالات، منوهة بدعم أهلها وأسرتها في إنشادها للشيلات، ونشاطها على مواقع التواصل، وأنها تطمح بأن تكون المرأة السعودية دائمًا في القمة.

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