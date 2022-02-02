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"الجلاجل" يرعى إطلاق خدمات السجل الصحي الموحد

إحدى خطوات التحول الرقمي لتعزيز الاستدامة

رعى وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل أمس، توقيع اتفاقية بدء أعمال الخدمات الصحية للسجل الصحي الموحد في المنصة الصحية الموحدة "نفيس"، بين شركة لين لخدمات الأعمال، والتي يمثلها المهندس مهند الرشيد، وشركة" صحتي" الذراع التقني لمجلس الضمان الصحي، متمثلة في المهندس فيصل العكشان.
وتأتي الاتفاقية ضمن أعمال مبادرة المنصة الصحية الموحد "نفيس" المشتركة بين وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي والمجلس الصحي السعودي، ممثلاً في المركز الوطني للمعلومات الصحية؛ حيث جاء توقيع الاتفاقية في معرض "LEAP" التقني المنعقد حاليًا في الرياض، كإعلان لإطلاق أعمال المشروع الفعلية بعد انتهاء مرحلة التصميم.
وأكد وزير الصحة المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز الجودة والكفاءة باستخدام الحلول التقنية الذكية، مشيرًا إلى أن إطلاق المنصة الصحية الموحدة -متمثلة في مسار السجل الصحي الموحد- يعد إحدى خطوات التحول الرقمي في السعودية لتعزيز الاستدامة، عطفًا على دوره في ربط أطراف العلاقة داخل القطاع وتوفير البيانات بأيسر وأسهل الطرق.
وأكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب بن سعد الغامدي، الحرص على تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية للمستفيدين من خلال استخدام أحداث التقنيات التي تدعم التحول الرقمي والتقني؛ مبينًا أن المنصة الصحية الموحدة متمثلة في مسار التعاملات التأمينية الصحية يسهم في حوكمة خدمات التأمين الصحي من خلال ربط جميع أصحاب العلاقة في القطاع ويساعد على تحسين اتخاذ قرارات الرعاية الصحية بأقل تكلفة وفي أسرع وقت.
من جهته أكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي أهمية التعاون المثمر والبناء مع "صحتي"، و"مجلس الضمان الصحي"، وشركة "لين لخدمات الأعمال" في بناء المنصة الصحية الموحدة "نفيس" التي ستوفر ملفًا صحيًّا إلكترونيًّا لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، موضحًا أن الحدث يمثل انطلاقة مهمة في أهم أهداف التحول الرقمي في القطاع الصحي؛ وهو البدء في بناء السجل الصحي الموحد، وهذا يعزز الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا لتعزيز إدارة صحة السكان والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لجميع المستفيدين.
وأوضح المدير التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي، المشرف العام على مشروع "نفيس" المهندس عبدالله الشرقي بأن المرحلة الأولى للسجل الصحي الموحد مقرر أن تكتمل خلال 24 شهرًا، بالإضافة إلى أن عدد العمليات على مسار التعاملات التأمينية الصحية وصل إلى أكثر من 12 مليون عملية، واستهداف أكثر من 100 مليون عملية في العام الأول؛ منوهًا بأن المنصة تهدف إلى استمرارية الرعاية والتنسيق، من خلال تمكين الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية وأصحاب المصلحة المعنيين بما فيهم المستفيد من الخدمة، من رؤية متكاملة رقمية موحده لسجل المستفيدين من الخدمة الصحية بما في ذلك جميع الزيارات التي تمت للمرافق الطبية، وذلك من خلال معايير وسياسات التشغيل البيني التي تم اعتمادها سابقًا.

وزير الصحة فهد الجلاجل وزارة الصحة مؤتمر LEAP

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجلاجل" يرعى إطلاق خدمات السجل الصحي الموحد
سبق

رعى وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل أمس، توقيع اتفاقية بدء أعمال الخدمات الصحية للسجل الصحي الموحد في المنصة الصحية الموحدة "نفيس"، بين شركة لين لخدمات الأعمال، والتي يمثلها المهندس مهند الرشيد، وشركة" صحتي" الذراع التقني لمجلس الضمان الصحي، متمثلة في المهندس فيصل العكشان.
وتأتي الاتفاقية ضمن أعمال مبادرة المنصة الصحية الموحد "نفيس" المشتركة بين وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي والمجلس الصحي السعودي، ممثلاً في المركز الوطني للمعلومات الصحية؛ حيث جاء توقيع الاتفاقية في معرض "LEAP" التقني المنعقد حاليًا في الرياض، كإعلان لإطلاق أعمال المشروع الفعلية بعد انتهاء مرحلة التصميم.
وأكد وزير الصحة المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز الجودة والكفاءة باستخدام الحلول التقنية الذكية، مشيرًا إلى أن إطلاق المنصة الصحية الموحدة -متمثلة في مسار السجل الصحي الموحد- يعد إحدى خطوات التحول الرقمي في السعودية لتعزيز الاستدامة، عطفًا على دوره في ربط أطراف العلاقة داخل القطاع وتوفير البيانات بأيسر وأسهل الطرق.
وأكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب بن سعد الغامدي، الحرص على تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية للمستفيدين من خلال استخدام أحداث التقنيات التي تدعم التحول الرقمي والتقني؛ مبينًا أن المنصة الصحية الموحدة متمثلة في مسار التعاملات التأمينية الصحية يسهم في حوكمة خدمات التأمين الصحي من خلال ربط جميع أصحاب العلاقة في القطاع ويساعد على تحسين اتخاذ قرارات الرعاية الصحية بأقل تكلفة وفي أسرع وقت.
من جهته أكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي أهمية التعاون المثمر والبناء مع "صحتي"، و"مجلس الضمان الصحي"، وشركة "لين لخدمات الأعمال" في بناء المنصة الصحية الموحدة "نفيس" التي ستوفر ملفًا صحيًّا إلكترونيًّا لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، موضحًا أن الحدث يمثل انطلاقة مهمة في أهم أهداف التحول الرقمي في القطاع الصحي؛ وهو البدء في بناء السجل الصحي الموحد، وهذا يعزز الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا لتعزيز إدارة صحة السكان والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لجميع المستفيدين.
وأوضح المدير التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي، المشرف العام على مشروع "نفيس" المهندس عبدالله الشرقي بأن المرحلة الأولى للسجل الصحي الموحد مقرر أن تكتمل خلال 24 شهرًا، بالإضافة إلى أن عدد العمليات على مسار التعاملات التأمينية الصحية وصل إلى أكثر من 12 مليون عملية، واستهداف أكثر من 100 مليون عملية في العام الأول؛ منوهًا بأن المنصة تهدف إلى استمرارية الرعاية والتنسيق، من خلال تمكين الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية وأصحاب المصلحة المعنيين بما فيهم المستفيد من الخدمة، من رؤية متكاملة رقمية موحده لسجل المستفيدين من الخدمة الصحية بما في ذلك جميع الزيارات التي تمت للمرافق الطبية، وذلك من خلال معايير وسياسات التشغيل البيني التي تم اعتمادها سابقًا.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
11:03 AM
اخر تعديل
02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
06:13 PM

"الجلاجل" يرعى إطلاق خدمات السجل الصحي الموحد

إحدى خطوات التحول الرقمي لتعزيز الاستدامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رعى وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل أمس، توقيع اتفاقية بدء أعمال الخدمات الصحية للسجل الصحي الموحد في المنصة الصحية الموحدة "نفيس"، بين شركة لين لخدمات الأعمال، والتي يمثلها المهندس مهند الرشيد، وشركة" صحتي" الذراع التقني لمجلس الضمان الصحي، متمثلة في المهندس فيصل العكشان.
وتأتي الاتفاقية ضمن أعمال مبادرة المنصة الصحية الموحد "نفيس" المشتركة بين وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي والمجلس الصحي السعودي، ممثلاً في المركز الوطني للمعلومات الصحية؛ حيث جاء توقيع الاتفاقية في معرض "LEAP" التقني المنعقد حاليًا في الرياض، كإعلان لإطلاق أعمال المشروع الفعلية بعد انتهاء مرحلة التصميم.
وأكد وزير الصحة المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز الجودة والكفاءة باستخدام الحلول التقنية الذكية، مشيرًا إلى أن إطلاق المنصة الصحية الموحدة -متمثلة في مسار السجل الصحي الموحد- يعد إحدى خطوات التحول الرقمي في السعودية لتعزيز الاستدامة، عطفًا على دوره في ربط أطراف العلاقة داخل القطاع وتوفير البيانات بأيسر وأسهل الطرق.
وأكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب بن سعد الغامدي، الحرص على تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية للمستفيدين من خلال استخدام أحداث التقنيات التي تدعم التحول الرقمي والتقني؛ مبينًا أن المنصة الصحية الموحدة متمثلة في مسار التعاملات التأمينية الصحية يسهم في حوكمة خدمات التأمين الصحي من خلال ربط جميع أصحاب العلاقة في القطاع ويساعد على تحسين اتخاذ قرارات الرعاية الصحية بأقل تكلفة وفي أسرع وقت.
من جهته أكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي أهمية التعاون المثمر والبناء مع "صحتي"، و"مجلس الضمان الصحي"، وشركة "لين لخدمات الأعمال" في بناء المنصة الصحية الموحدة "نفيس" التي ستوفر ملفًا صحيًّا إلكترونيًّا لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، موضحًا أن الحدث يمثل انطلاقة مهمة في أهم أهداف التحول الرقمي في القطاع الصحي؛ وهو البدء في بناء السجل الصحي الموحد، وهذا يعزز الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا لتعزيز إدارة صحة السكان والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لجميع المستفيدين.
وأوضح المدير التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي، المشرف العام على مشروع "نفيس" المهندس عبدالله الشرقي بأن المرحلة الأولى للسجل الصحي الموحد مقرر أن تكتمل خلال 24 شهرًا، بالإضافة إلى أن عدد العمليات على مسار التعاملات التأمينية الصحية وصل إلى أكثر من 12 مليون عملية، واستهداف أكثر من 100 مليون عملية في العام الأول؛ منوهًا بأن المنصة تهدف إلى استمرارية الرعاية والتنسيق، من خلال تمكين الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية وأصحاب المصلحة المعنيين بما فيهم المستفيد من الخدمة، من رؤية متكاملة رقمية موحده لسجل المستفيدين من الخدمة الصحية بما في ذلك جميع الزيارات التي تمت للمرافق الطبية، وذلك من خلال معايير وسياسات التشغيل البيني التي تم اعتمادها سابقًا.

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