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هيئة الرياضة تستدعي العضو السابق في نادي النصر للتحقيق معه

أعلنت الهيئة العامة للرياضة استدعاء العضو السابق في نادي النصر سعد بن ثابت آل مغني للتحقيق معه حيال التصريحات التي أطلقها في الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام.


وقال الحساب الرسمي للهيئة على موقع "تويتر" :" أوضحت الهيئة العامة للرياضة أنه تم استدعاء العضو السابق في نادي النصر سعد بن ثابت آل مغني للتحقيق معه حيال التصريحات التي أطلقها في الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام، حيث وجه سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة باتخاذ إجراءات عاجلة حيال ذلك".

الهيئة العامة للرياضة سعد آل مغني النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هيئة الرياضة تستدعي العضو السابق في نادي النصر للتحقيق معه
سبق

أعلنت الهيئة العامة للرياضة استدعاء العضو السابق في نادي النصر سعد بن ثابت آل مغني للتحقيق معه حيال التصريحات التي أطلقها في الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام.


وقال الحساب الرسمي للهيئة على موقع "تويتر" :" أوضحت الهيئة العامة للرياضة أنه تم استدعاء العضو السابق في نادي النصر سعد بن ثابت آل مغني للتحقيق معه حيال التصريحات التي أطلقها في الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام، حيث وجه سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة باتخاذ إجراءات عاجلة حيال ذلك".

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
09:20 PM

هيئة الرياضة تستدعي العضو السابق في نادي النصر للتحقيق معه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
7,441

أعلنت الهيئة العامة للرياضة استدعاء العضو السابق في نادي النصر سعد بن ثابت آل مغني للتحقيق معه حيال التصريحات التي أطلقها في الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام.


وقال الحساب الرسمي للهيئة على موقع "تويتر" :" أوضحت الهيئة العامة للرياضة أنه تم استدعاء العضو السابق في نادي النصر سعد بن ثابت آل مغني للتحقيق معه حيال التصريحات التي أطلقها في الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام، حيث وجه سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة باتخاذ إجراءات عاجلة حيال ذلك".

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