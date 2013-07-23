النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم تبوك" لمنسوبيه: التحصين شرط لدخول المباني التعليمية

اعتباراً من بداية أغسطس.. لتحقيق السلامة من فيروس كورونا

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على اشتراط التحصين لدخول المباني التعليمية والمدرسية في تعليم تبوك مع الامتثال للإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وذلك بداية من يوم الأحد 1 أغسطس الموافق 22 ذي الحجة.

وحث المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة على تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا والمساهمة بعودة الدراسة بشكل حضوري للعام المقبل 1443هـ، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد؛ بهدف تحقيق السلامة من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن التقارير الصحية المدرسية توضح ارتفاعًا كبيرًا بين المجتمع التعليمي في المنطقة في تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا والإقبال المتزايد من الأبناء الطلاب والطالبات في هذا الصدد عبر المراكز الصحية المختصة.

وأعرب عن شكره وتقديره للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وجامعة تبوك على تعاونهم المثمر.

ولفت إلى التكامل الفاعل بين قطاعَي الصحة والتعليم وجميع قطاعات الدولة وفق توجيهات قيادة المملكة في هذا الإطار، معربًا عن شكره لجميع الفرق الصحية العاملة في المراكز الصحية.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم تبوك" لمنسوبيه: التحصين شرط لدخول المباني التعليمية
سبق

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على اشتراط التحصين لدخول المباني التعليمية والمدرسية في تعليم تبوك مع الامتثال للإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وذلك بداية من يوم الأحد 1 أغسطس الموافق 22 ذي الحجة.

وحث المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة على تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا والمساهمة بعودة الدراسة بشكل حضوري للعام المقبل 1443هـ، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد؛ بهدف تحقيق السلامة من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن التقارير الصحية المدرسية توضح ارتفاعًا كبيرًا بين المجتمع التعليمي في المنطقة في تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا والإقبال المتزايد من الأبناء الطلاب والطالبات في هذا الصدد عبر المراكز الصحية المختصة.

وأعرب عن شكره وتقديره للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وجامعة تبوك على تعاونهم المثمر.

ولفت إلى التكامل الفاعل بين قطاعَي الصحة والتعليم وجميع قطاعات الدولة وفق توجيهات قيادة المملكة في هذا الإطار، معربًا عن شكره لجميع الفرق الصحية العاملة في المراكز الصحية.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
07:55 PM
اخر تعديل
23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
08:06 AM

"تعليم تبوك" لمنسوبيه: التحصين شرط لدخول المباني التعليمية

اعتباراً من بداية أغسطس.. لتحقيق السلامة من فيروس كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
2
1,257

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على اشتراط التحصين لدخول المباني التعليمية والمدرسية في تعليم تبوك مع الامتثال للإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وذلك بداية من يوم الأحد 1 أغسطس الموافق 22 ذي الحجة.

وحث المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة على تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا والمساهمة بعودة الدراسة بشكل حضوري للعام المقبل 1443هـ، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد؛ بهدف تحقيق السلامة من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن التقارير الصحية المدرسية توضح ارتفاعًا كبيرًا بين المجتمع التعليمي في المنطقة في تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا والإقبال المتزايد من الأبناء الطلاب والطالبات في هذا الصدد عبر المراكز الصحية المختصة.

وأعرب عن شكره وتقديره للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وجامعة تبوك على تعاونهم المثمر.

ولفت إلى التكامل الفاعل بين قطاعَي الصحة والتعليم وجميع قطاعات الدولة وفق توجيهات قيادة المملكة في هذا الإطار، معربًا عن شكره لجميع الفرق الصحية العاملة في المراكز الصحية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,033
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,129
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,455
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,936

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة