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أعداد المتعافين من كورونا في حائل تتجاوز الخمسة آلاف

بعد تسجيل 77 حالة تعافٍ جديدة

كسرت أعداد حالات التعافي في منطقة حائل حاجز الـ5000 بعد أن سجلت اليوم 77 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي حالات التعافي في منطقة حائل ومحافظاتها 5024 حالة.

وبيّن "أنفوجرافيك" نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي، زيادة نسبة حالات التعافي التي بلغت 90.1%، وارتفاع نسبة الحالات المغلقة إلى 90.9%، وانخفاض نسبة الحالات النشطة إلى 9.1%، فيما بلغت نسبة الوفيات 0.81%.

وكانت منطقة حائل قد سجلت اليوم 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 31 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة الشنان.

حائل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أعداد المتعافين من كورونا في حائل تتجاوز الخمسة آلاف
سبق

كسرت أعداد حالات التعافي في منطقة حائل حاجز الـ5000 بعد أن سجلت اليوم 77 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي حالات التعافي في منطقة حائل ومحافظاتها 5024 حالة.

وبيّن "أنفوجرافيك" نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي، زيادة نسبة حالات التعافي التي بلغت 90.1%، وارتفاع نسبة الحالات المغلقة إلى 90.9%، وانخفاض نسبة الحالات النشطة إلى 9.1%، فيما بلغت نسبة الوفيات 0.81%.

وكانت منطقة حائل قد سجلت اليوم 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 31 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة الشنان.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
05:26 PM

أعداد المتعافين من كورونا في حائل تتجاوز الخمسة آلاف

بعد تسجيل 77 حالة تعافٍ جديدة

A A A
منصور الشلاقي - حائل
0
1,893

كسرت أعداد حالات التعافي في منطقة حائل حاجز الـ5000 بعد أن سجلت اليوم 77 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي حالات التعافي في منطقة حائل ومحافظاتها 5024 حالة.

وبيّن "أنفوجرافيك" نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي، زيادة نسبة حالات التعافي التي بلغت 90.1%، وارتفاع نسبة الحالات المغلقة إلى 90.9%، وانخفاض نسبة الحالات النشطة إلى 9.1%، فيما بلغت نسبة الوفيات 0.81%.

وكانت منطقة حائل قد سجلت اليوم 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 31 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة الشنان.

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