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وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير (3) صواريخ بالستية و(3) طائرات مسيّرة وإصابة طفلين وتضرر عدد من المنازل السكنية

أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت (3) صواريخ بالستية و (3) طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

وأوضح العميد المالكي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة (21:32) من مساء السبت (04 سبتمبر 2021 م) صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأضاف بأن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي (ضاحية الدمام) ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة (سعوديان) وتضرر (14) منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة.

وبيّن العميد المالكي أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الانسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة.

وأكد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وزارة الدفاع قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة صاروخ باليستي صواريخ باليستية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير (3) صواريخ بالستية و(3) طائرات مسيّرة وإصابة طفلين وتضرر عدد من المنازل السكنية
سبق

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت (3) صواريخ بالستية و (3) طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

وأوضح العميد المالكي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة (21:32) من مساء السبت (04 سبتمبر 2021 م) صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأضاف بأن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي (ضاحية الدمام) ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة (سعوديان) وتضرر (14) منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة.

وبيّن العميد المالكي أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الانسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة.

وأكد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
04:17 AM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
03:04 AM

وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير (3) صواريخ بالستية و(3) طائرات مسيّرة وإصابة طفلين وتضرر عدد من المنازل السكنية

أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت (3) صواريخ بالستية و (3) طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

وأوضح العميد المالكي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة (21:32) من مساء السبت (04 سبتمبر 2021 م) صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأضاف بأن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي (ضاحية الدمام) ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة (سعوديان) وتضرر (14) منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة.

وبيّن العميد المالكي أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الانسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة.

وأكد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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