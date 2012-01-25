أفضل الهواتف الذكية التي يمكنكم اقتناؤها لعام 2020

عبدالملك سرور- سبق: لطالما كان انتقاء الهاتف الذكي الأنسب بالنسبة لنا أمرًا ليس سهلاً؛ ولاسيما مع التنوُّع الكبير، والمنافسة القوية الحاصلة والمتضاعفة بين مُصنِّعي الهواتف الذكية حول العالم، خاصة مع بداية عصر هواتف الجيل الخامس التي تتيح للمستخدم الاستفادة من مميزات شبكة الجيل الخامس وخصائصها المتطورة كافة؛ لذا ارتأينا مع مطلع العام الراهن أن نختصر لكم الزمن الذي سوف تقضونه في متجر الهواتف المحمولة، وأن نساعدك أنت ومن ترغب في اقتناء موبايل جديد، وذلك عبر تزويدك بأهم وأفضل الجوالات الذكية لعام 2020، مراعين في ذلك مميزات التصوير والشحن والمعالِج والذاكرة، وبقية الخصائص التي يتطلع لوجودها المستهلك في الهاتف الذي سوف تقتنيه.

آيفون 12 برو ماكس

يأتي الهاتف بأبعاد 160.8×78.1×7.4 ملم مع وزن 226 جرامًا، وهو مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68 حتى عمق 6 أمتار تحت الماء ولمدة نصف ساعة، ويدعم شريحتَي اتصال من نوع Nano Sim ومن نوع eSim، وشبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

الشاشة تأتي بشكل النوتش الكبير من نوعSuper Retina XDR OLED بمساحة 6.7 إنش بدقة 1284×2778 بكسل، بمعدل كثافة بكسلات 458 بكسل لكل إنش مع دعمها لخاصية الـ HDR10 ، إضافة لوجود طبقة حماية من نوع oleophobic coating ، مع وجود طبقة حماية ضد الخدش.

يتوافر الهاتف بإصدارات 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت و512 جيجا بايت من نوعNVMe مع 6 جيجا رام.

أما عن الأداء فالهاتف يأتي بمعالج Apple A14 Bionic بتكنولوجيا الـ5 نانو، مع معالج رسومي من نوع Apple GPU 4-core graphics، والكاميرا الأمامية مزدوجة، والخلفية رباعية، ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، كما يدعم تصوير الـ Slow Motion. أما البطارية فهي بحجم 3687 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 20 واط (الشاحن غير مرفق في العلبة).

سعر الجوال: 5199 ريالاً لسعة 128 جيجا بايت، و5699 ريالاً لسعة 256 جيجا، و6699 ريالاً لسعة 512 جيجا.

هاتف OPPO FIND X2 PRO

يُعتبر هاتف أوبو (FIND X2 PRO) من أفضل هواتف أندرويد التي صدرت خلال 2020 بفضل تصميمه الأنيق، ومواصفاته الرائعة.

يعمل بمعالج (Snapdragon 865) ثماني النواة بتردد 2.4 جيجاهرتز، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G. . الشاشة من نوع (AMOLED) بمقاس 6.7 بوصة، وبدقة 3168 × 1440 بكسل، وبكثافة 513 بكسل في البوصة الواحدة. كما تدعم معدل تحديث حتى 120 هرتز، إضافة إلى تباين لوني يتخطى مليار لون، وسعة التخزين الداخلية: 256 أو 512 جيجابايت، وذاكرة الوصول العشوائي(رام): 12 جيجابايت.

وتتألف الكاميرا من ثلاث عدسات: الأساسية: عدسة واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة للعدسة f/ 1.7. والثانية: بدقة 48 ميجابكسل بزاوية فائقة الاتساع 120 درجة، وبفتحة للعدسة f/ 2.2. والثالثة: عدسة مقربة (Periscope Telephoto) بدقة 13ميجابكسل، وبفتحة للعدسة f/ 3.0، وتدعم الجيل الثاني من التقريب الهجين حتى عشر مرات، وما يصل إلى 60x تقريبًا رقميًّا. والكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل. والبطارية: بسعة 4260 ميلي أمبير/ الساعة، تدعم تقنية الشحن فائق السرعة (VOOC Flash Charge 2.0) بقدرة 65 واط. أما نظام التشغيل فهو أندرويد 10 المستند إلى واجهة المستخدم (ColorOS 7.1).

سعر الجوال: 4999 ريالاً لسعة 512 جيجا.

HUAWEI Mate40 Pro

يدعم هذا الهاتف من هواوي شبكة الجيل الخامس من الشبكات، كما يدعم تقنية بصمة الأصبع مدمجة أسفل الشاشة. هاتف هواوي mate 40 pro متوافر بذاكرة تخزين عشوائية 8 جيجا رام، ومتوافر منه 3 إصدارات بالنسبة لبطاقة الذاكرة الداخلية، هي 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت على التوالي، مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية حتى 256 جيجا بايت.

يأتي الهاتف بأبعاد طولية وعرضية 162.9×75.5، ويبلغ سمكه 9.1 مم بالنسبة لنسخة الظهر الزجاجي، و9.5مم بالنسبة لنسخة الظهر الجلد، بينما يبلغ وزنه 212 جرامًا. الزجاج مقاوم للماء والغبار بتقييم IP68، ويستطيع الصمود حتى 1.5 متر تحت سطح المياه لمدة 30 دقيقة.

البطارية ممتازة، سعتها 4400 مللي أمبير، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، وكذلك الشحن العكسي اللاسلكي بقدرة 5 وات.

ويأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة من نوع Kirin 9000 5G بتكنولوجيا تصنيع 5 نانومتر بلس، ومعالج رسومي من النوع Mali-G78 MP24 ، وواجهة مستخدم EMUI 11. ويدعم الهاتف نظام التشغيل أندرويد الإصدار العاشر، كما يأتي بشاشة كبيرة لعرض رائع من النوع OLED، يبلغ حجمها 6.76 بوصة، وتبلغ دقتها 1344*2772 بكسل FHD+.

يحتوي الجوال على ثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجا بكسل و20 ميجا بكسل و12 ميجا بكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية ثنائية، تبلغ دقتها 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/ 2.4. والكاميرا الأمامية الثانية هي عبارة عن عدسةTOF 3D مع مستشعر للعمق.

سعر الجوال: 4099 ريالاً لسعة 256 جيجا بايت.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

وهو أحدث هواتف سامسونج في عام 2020 من الفئة العليا، ويعتبر حاليًا أقوى جهاز أنتجته الشركة بمواصفات عالمية، وسعر كبير.

الهاتف مصنوع من الزجاج والحديد المقاوم للصدأ، ومقاوم للماء بمعيار IP68، ويضم شاشةDynamic AMOLED بحجم 6.9 بمعدل تحديث 120Hz وتقنية العرض HDR10+ بدقةQHD+ .

يعمل هذا الهاتف الذكي بمعالج Exynos 990 بمعمارية 7+ نانومتر، ومعالج رسومي Mali-G77 MP11، ويعمل بنظام android 10 ، وواجهة One UI. أما ذاكرة التخزين فهي UFS 3.0 بسعة 256GB و512GB ، والرام LPDDR5 بسعة 8GB، ومنفذ تركيب ميموري SD.

الكاميرا ثلاثية 108Mp و12Mp و12Mp، وتدعم التصوير بتقنية 4K و8K، والتصوير البطيء بسرعة 960fps ، والتقريب يصل 50X . كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة MP1 ، وتدعم التصوير بتقنية 4K. والبطارية بسعة 4500mAh ، وشحن سريع 25W، واللاسلكي 15W ، والعكسي 4.5W..

سعر الجوال: 3999 ريالاً لسعة 256 جيجا، و4399 ريالاً لسعة 512 جيجا.

شاومي مي 10 ألترا

يأتي هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra بكاميرا خلفية رباعية بدقة 48+48+12+20ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بكسل.

الهاتف يحتوي على معالج قوي من كوالكوم، هو سنابدراجون +865 ثماني النواة، ونظام التشغيل أندرويد 10.

البطارية تأتي بسعة 4500 ميللي أمبير في الساعة، وسرعة شحن120 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي والشحن العكسي. أيضًا يأتي الجوال بشاشة أوليد مقاس 6.67 بوصة.

ويأتي أفضل هواتف شاومي بإصدارات عدة، الأول بذاكرة سعة 256 أو 128 جيجا مع8 جيجا رام، والإصدار الثاني بذاكرة 256 جيجا مع 12 جيجا رام، والإصدار الثالث بذاكرة سعة 512 جيجا بايت مع 16 جيجا رام.

سعر الجوال: 2099 ريالاً.

