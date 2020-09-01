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"الصحة": تسجيل 898 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 718 خلال الـ24 ساعة الماضية

ألمانيا.. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 243.599

الفيروس أصاب 1.218 شخصًا جديدًا

أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء بأن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 1.218 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 243.599.

وكشفت البيانات ارتفاع عدد الوفيات أربع حالات؛ ليصل الإجمالي إلى 9.302، وفقًا لـ "رويترز".

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ألمانيا.. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 243.599
سبق

أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء بأن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 1.218 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 243.599.

وكشفت البيانات ارتفاع عدد الوفيات أربع حالات؛ ليصل الإجمالي إلى 9.302، وفقًا لـ "رويترز".

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
08:42 PM

ألمانيا.. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 243.599

الفيروس أصاب 1.218 شخصًا جديدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء بأن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 1.218 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 243.599.

وكشفت البيانات ارتفاع عدد الوفيات أربع حالات؛ ليصل الإجمالي إلى 9.302، وفقًا لـ "رويترز".

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