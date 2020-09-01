ألمانيا.. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 243.599
الفيروس أصاب 1.218 شخصًا جديدًا
أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء بأن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 1.218 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 243.599.
وكشفت البيانات ارتفاع عدد الوفيات أربع حالات؛ ليصل الإجمالي إلى 9.302، وفقًا لـ "رويترز".
ألمانيا.. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 243.599
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-01
أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء بأن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 1.218 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 243.599.
وكشفت البيانات ارتفاع عدد الوفيات أربع حالات؛ ليصل الإجمالي إلى 9.302، وفقًا لـ "رويترز".
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
08:42 PM
ألمانيا.. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 243.599
الفيروس أصاب 1.218 شخصًا جديدًا
أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء بأن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 1.218 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 243.599.
وكشفت البيانات ارتفاع عدد الوفيات أربع حالات؛ ليصل الإجمالي إلى 9.302، وفقًا لـ "رويترز".