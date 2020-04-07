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نيويورك تسجّل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا بـ731 حالة جديدة

في ارتفاع حادّ للمعدل

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية أكبر حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا بـ731 حالة جديدة؛ استمراراً للارتفاع الحادّ لهذا المعدل.

وأفاد حاكم نيويورك أندريو كوومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 731 حالة، ليصل إلى نقطة إلى 5489 بعد أن كان على مستوى 4758 أمس الاثنين.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الوفيات الناجمة عن المرض في نيويورك التي تعتبر بؤرة لتفشي الجائحة في الولايات المتحدة، ويأتي استمراراً للارتفاع الحادّ لهذا المعدل الذي بلغ أمس الاثنين 599 حالة والأحد الماضي 594.

فيروس كورونا الجديد

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نيويورك تسجّل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا بـ731 حالة جديدة
سبق

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية أكبر حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا بـ731 حالة جديدة؛ استمراراً للارتفاع الحادّ لهذا المعدل.

وأفاد حاكم نيويورك أندريو كوومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 731 حالة، ليصل إلى نقطة إلى 5489 بعد أن كان على مستوى 4758 أمس الاثنين.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الوفيات الناجمة عن المرض في نيويورك التي تعتبر بؤرة لتفشي الجائحة في الولايات المتحدة، ويأتي استمراراً للارتفاع الحادّ لهذا المعدل الذي بلغ أمس الاثنين 599 حالة والأحد الماضي 594.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
06:28 PM
اخر تعديل
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
07:47 PM

نيويورك تسجّل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا بـ731 حالة جديدة

في ارتفاع حادّ للمعدل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت ولاية نيويورك الأمريكية أكبر حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا بـ731 حالة جديدة؛ استمراراً للارتفاع الحادّ لهذا المعدل.

وأفاد حاكم نيويورك أندريو كوومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 731 حالة، ليصل إلى نقطة إلى 5489 بعد أن كان على مستوى 4758 أمس الاثنين.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الوفيات الناجمة عن المرض في نيويورك التي تعتبر بؤرة لتفشي الجائحة في الولايات المتحدة، ويأتي استمراراً للارتفاع الحادّ لهذا المعدل الذي بلغ أمس الاثنين 599 حالة والأحد الماضي 594.

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