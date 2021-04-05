"حامل في توأمين".. تدخّل عاجل يستأصل "الزائدة" لمريضة بمكة

جراحة بالمنظار أجراها فريق طبي بمستشفى "فيصل".. مغادرة

تَمَكّن فريق طبي جراحي بمستشفى الملك فيصل بمكة، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، بقيادة استشاري الجراحة العامة الدكتور أيمن أربعين، من إنهاء معاناة زائرة مصرية حامل في توأمين.

وفي التفاصيل، حضرت مريضة زائرة مصرية الجنسية للطوارئ تعاني آلامًا شديدة بمنطقة البطن؛ حيث تم استقبال الحالة كونها حالة طارئة بقسم الطوارئ، وتم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة، وتَبَيّن ‫بعد الكشف الطبي وعمل الفحوصات اللازمة أنها تعاني من التهاب بالزائدة الدودية تستدعي التدخل الجراحي العاجل.

وعلى الفور تم تجهيز غرفة العمليات وإجراء جراحة عاجلة تم خلالها استئصال الزائدة الدودية بواسطة المنظار بنجاح، وتتمتع المريضة وتوأماها بصحة جيدة ولله الحمد؛ حيث غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء.