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مدير تعليم محايل عسير يشارك الميدان التعليمي توزيع المقررات

التقى أولياء أمور وأكد دور الأسرة في إنجاح العملية التعليمية

شارك منصور بن عبدالله آل شريم، مدير تعليم محايل عسير، في توزيع المقررات الدراسية أثناء زيارته عددًا من المدارس لمتابعة سير العمل، والتقى أولياء الأمور، وأكد دور الأسرة في إنجاح العملية التعليمية.

‏فيما انطلقت صباح أمس الثلاثاء خطة توزيع المقررات الدراسية في ٤٨٠ مدرسة ابتدائية ومتوسطة، بمشاركة ٣٧٦ مشرفًا تربويًّا ومشرفة تربوية، وبإشراف ما يقارب ٤٥٠٠ من قادة وقائدات المدارس، والكادر الإداري والتعليمي من وكلاء ووكيلات ومرشدين ومرشدات وإداريين وإداريات.

و‏يشارك في استقبال الطلاب وأولياء أمورهم تنفيذًا لخطة توزيع المقررات الدراسية مدير التعليم، والمساعدون، ومديرو مكاتب التعليم، ومديرو الإدارات، ورؤساء الأقسام بجنسَيْهم، لعام دراسي متوجًا بالجد والعزيمة والإصرار لتحقيق مصلحة الطلاب والطالبات.

تعليم محايل عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير تعليم محايل عسير يشارك الميدان التعليمي توزيع المقررات
سبق

شارك منصور بن عبدالله آل شريم، مدير تعليم محايل عسير، في توزيع المقررات الدراسية أثناء زيارته عددًا من المدارس لمتابعة سير العمل، والتقى أولياء الأمور، وأكد دور الأسرة في إنجاح العملية التعليمية.

‏فيما انطلقت صباح أمس الثلاثاء خطة توزيع المقررات الدراسية في ٤٨٠ مدرسة ابتدائية ومتوسطة، بمشاركة ٣٧٦ مشرفًا تربويًّا ومشرفة تربوية، وبإشراف ما يقارب ٤٥٠٠ من قادة وقائدات المدارس، والكادر الإداري والتعليمي من وكلاء ووكيلات ومرشدين ومرشدات وإداريين وإداريات.

و‏يشارك في استقبال الطلاب وأولياء أمورهم تنفيذًا لخطة توزيع المقررات الدراسية مدير التعليم، والمساعدون، ومديرو مكاتب التعليم، ومديرو الإدارات، ورؤساء الأقسام بجنسَيْهم، لعام دراسي متوجًا بالجد والعزيمة والإصرار لتحقيق مصلحة الطلاب والطالبات.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
01:21 AM
اخر تعديل
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
02:35 AM

مدير تعليم محايل عسير يشارك الميدان التعليمي توزيع المقررات

التقى أولياء أمور وأكد دور الأسرة في إنجاح العملية التعليمية

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عبدالعزيز الشهري - محايل عسير
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شارك منصور بن عبدالله آل شريم، مدير تعليم محايل عسير، في توزيع المقررات الدراسية أثناء زيارته عددًا من المدارس لمتابعة سير العمل، والتقى أولياء الأمور، وأكد دور الأسرة في إنجاح العملية التعليمية.

‏فيما انطلقت صباح أمس الثلاثاء خطة توزيع المقررات الدراسية في ٤٨٠ مدرسة ابتدائية ومتوسطة، بمشاركة ٣٧٦ مشرفًا تربويًّا ومشرفة تربوية، وبإشراف ما يقارب ٤٥٠٠ من قادة وقائدات المدارس، والكادر الإداري والتعليمي من وكلاء ووكيلات ومرشدين ومرشدات وإداريين وإداريات.

و‏يشارك في استقبال الطلاب وأولياء أمورهم تنفيذًا لخطة توزيع المقررات الدراسية مدير التعليم، والمساعدون، ومديرو مكاتب التعليم، ومديرو الإدارات، ورؤساء الأقسام بجنسَيْهم، لعام دراسي متوجًا بالجد والعزيمة والإصرار لتحقيق مصلحة الطلاب والطالبات.

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