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وزير الخارجية يستعرض ونظيره بأذربيجان المستجدّات الإقليمية والدولية

بحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التنسيق بشأن القضايا المشتركة

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون عزيز أوغلو بيراموف، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة لاستعراض المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

حضر الاستقبال: وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض ونظيره بأذربيجان المستجدّات الإقليمية والدولية
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون عزيز أوغلو بيراموف، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة لاستعراض المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

حضر الاستقبال: وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
06:34 PM
اخر تعديل
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
10:00 AM

وزير الخارجية يستعرض ونظيره بأذربيجان المستجدّات الإقليمية والدولية

بحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التنسيق بشأن القضايا المشتركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون عزيز أوغلو بيراموف، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة لاستعراض المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

حضر الاستقبال: وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير.

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