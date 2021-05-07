النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. تطبيق البروتوكولات في الجوامع والمساجد خلال آخر جمعة من رمضان

الخطباء ذكّروا بفضل العشر الأواخر من الشهر الكريم وأحكام زكاة الفطر

شهدت الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بمناطق المملكة اليوم في آخر جمعة من شهر رمضان لعام 1442هـ، انتظاماً وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للبروتوكولات الصحية المعتمدة للمساجد، وسط خدمات متكاملة قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر فروعها بالمناطق.

وحرص خطباء الجوامع والمساجد الإضافية على طرح موضوعات تلامس حاجة الناس من التذكير بفضائل ليالي العشر الأخيرة من رمضان والحث على تحري ليلة القدر وفعل الخيرات والأحكام المتعلقة بختام الشهر والزكاة، إلى جانب التذكير بأهمية بالتضرع إلى الله والإلحاح عليه بالدعاء.

ونوّه الخطباء بأهمية الدعاء وأنه منهج الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله، مستدلين بآيات القرآن الكريم في الحث على الدعاء واللجوء إليه، قال تعالى: {أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء}، وقال تعالى: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان}، وقال سبحانه: {وقال ربكم أدعوني استجب لكم}، ومن السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم".

وجدد الخطباء التأكيد على المصلين بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية لتوقي وباء كورونا والعمل وفق التوجيهات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، مؤكدين أن ذلك واجب شرعي ومسؤولية وطنية.

وتابعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر فروعها بالمناطق تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات بمشاركة المراقبين والمراقبات الميدانيين والفرق التطوعية، كما وفرت كل الاحتياجات التي تسهم بعد توفيق الله في سلامة وصحة مرتادي بيوت الله الذي أدوا الفريضة في أجواء إيمانية وخشوع وسكينة.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتوجيهات مباشرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تواصل برامج التوعية وتكثيف الجولات الرقابية للوقوف على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من التباعد الجسدي ولبس الكمامة وإحضار السجادة بما يحقق سلامة مرتادي بيوت الله من فيروس كورونا، إلى جانب متابعة برنامج التعقيم والنظافة للمساجد عبر الشركات المتخصصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. تطبيق البروتوكولات في الجوامع والمساجد خلال آخر جمعة من رمضان
سبق

شهدت الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بمناطق المملكة اليوم في آخر جمعة من شهر رمضان لعام 1442هـ، انتظاماً وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للبروتوكولات الصحية المعتمدة للمساجد، وسط خدمات متكاملة قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر فروعها بالمناطق.

وحرص خطباء الجوامع والمساجد الإضافية على طرح موضوعات تلامس حاجة الناس من التذكير بفضائل ليالي العشر الأخيرة من رمضان والحث على تحري ليلة القدر وفعل الخيرات والأحكام المتعلقة بختام الشهر والزكاة، إلى جانب التذكير بأهمية بالتضرع إلى الله والإلحاح عليه بالدعاء.

ونوّه الخطباء بأهمية الدعاء وأنه منهج الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله، مستدلين بآيات القرآن الكريم في الحث على الدعاء واللجوء إليه، قال تعالى: {أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء}، وقال تعالى: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان}، وقال سبحانه: {وقال ربكم أدعوني استجب لكم}، ومن السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم".

وجدد الخطباء التأكيد على المصلين بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية لتوقي وباء كورونا والعمل وفق التوجيهات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، مؤكدين أن ذلك واجب شرعي ومسؤولية وطنية.

وتابعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر فروعها بالمناطق تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات بمشاركة المراقبين والمراقبات الميدانيين والفرق التطوعية، كما وفرت كل الاحتياجات التي تسهم بعد توفيق الله في سلامة وصحة مرتادي بيوت الله الذي أدوا الفريضة في أجواء إيمانية وخشوع وسكينة.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتوجيهات مباشرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تواصل برامج التوعية وتكثيف الجولات الرقابية للوقوف على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من التباعد الجسدي ولبس الكمامة وإحضار السجادة بما يحقق سلامة مرتادي بيوت الله من فيروس كورونا، إلى جانب متابعة برنامج التعقيم والنظافة للمساجد عبر الشركات المتخصصة.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
02:14 PM

بالصور.. تطبيق البروتوكولات في الجوامع والمساجد خلال آخر جمعة من رمضان

الخطباء ذكّروا بفضل العشر الأواخر من الشهر الكريم وأحكام زكاة الفطر

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
813

شهدت الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بمناطق المملكة اليوم في آخر جمعة من شهر رمضان لعام 1442هـ، انتظاماً وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للبروتوكولات الصحية المعتمدة للمساجد، وسط خدمات متكاملة قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر فروعها بالمناطق.

وحرص خطباء الجوامع والمساجد الإضافية على طرح موضوعات تلامس حاجة الناس من التذكير بفضائل ليالي العشر الأخيرة من رمضان والحث على تحري ليلة القدر وفعل الخيرات والأحكام المتعلقة بختام الشهر والزكاة، إلى جانب التذكير بأهمية بالتضرع إلى الله والإلحاح عليه بالدعاء.

ونوّه الخطباء بأهمية الدعاء وأنه منهج الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله، مستدلين بآيات القرآن الكريم في الحث على الدعاء واللجوء إليه، قال تعالى: {أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء}، وقال تعالى: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان}، وقال سبحانه: {وقال ربكم أدعوني استجب لكم}، ومن السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم".

وجدد الخطباء التأكيد على المصلين بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية لتوقي وباء كورونا والعمل وفق التوجيهات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، مؤكدين أن ذلك واجب شرعي ومسؤولية وطنية.

وتابعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر فروعها بالمناطق تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات بمشاركة المراقبين والمراقبات الميدانيين والفرق التطوعية، كما وفرت كل الاحتياجات التي تسهم بعد توفيق الله في سلامة وصحة مرتادي بيوت الله الذي أدوا الفريضة في أجواء إيمانية وخشوع وسكينة.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتوجيهات مباشرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تواصل برامج التوعية وتكثيف الجولات الرقابية للوقوف على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من التباعد الجسدي ولبس الكمامة وإحضار السجادة بما يحقق سلامة مرتادي بيوت الله من فيروس كورونا، إلى جانب متابعة برنامج التعقيم والنظافة للمساجد عبر الشركات المتخصصة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,640
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,410
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,050
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,905

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة