القبض على تشكيل عصابي تَخصص في جرائم الاعتداء على الأموال بالرياض

أقروا بارتكابهم 55 جريمة وجرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على تشكيل عصابي تَخصص في جرائم الاعتداء على الأموال.

وتفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لدى شرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها؛ أسفرت -بفضل من الله- عن الإطاحة بتشكيل عصابي، مكون من (٨) أفراد، والقبض على جميع عناصره؛ (٦) منهم من الجنسية السورية، و(٢) سعوديان؛ وذلك بعد توفر الأدلة على امتهانهم السرقة من المحلات التجارية، في عدة أحياء بمدينة الرياض، بعد اقتحامها من خلال فتحات التكييف أو بكسر أبوابها والاستيلاء على ما فيها من مبالغ نقدية وبطاقات شحن للهواتف المتنقلة.. وثبت من خلال أقوالهم وإجراءات الاستدلال المتخذه بحقهم، ارتكابهم (٥٥) خمساً وخمسين جريمة سرقة. وقد جرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.