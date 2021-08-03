النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1075 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1113 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الأزيمع" يلتقي قائد القوات البرية السودانية ويستعرضان سير العمليات باليمن

لقاء يأتي في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف

التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة يوم أمس، قائد القوات البرية السودانية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار.

وشهد اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وجاء اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، في ظل دعم القيادة المشتركة للتحالف؛ لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة بدعم الحكومة اليمنية الشرعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأزيمع" يلتقي قائد القوات البرية السودانية ويستعرضان سير العمليات باليمن
سبق

التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة يوم أمس، قائد القوات البرية السودانية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار.

وشهد اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وجاء اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، في ظل دعم القيادة المشتركة للتحالف؛ لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة بدعم الحكومة اليمنية الشرعية.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
02:41 PM

"الأزيمع" يلتقي قائد القوات البرية السودانية ويستعرضان سير العمليات باليمن

لقاء يأتي في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,481

التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة يوم أمس، قائد القوات البرية السودانية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار.

وشهد اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وجاء اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، في ظل دعم القيادة المشتركة للتحالف؛ لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة بدعم الحكومة اليمنية الشرعية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,380
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,244
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,554
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,135

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة