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"مدني مكة": اتخذنا الإجراءات الاحترازية .. مستعدون للأمطار

حذّر من التقلبات الجوية خلال 9 ساعات قادمة تشهدها المنطقة

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة وذلك خلال اليوم الإثنين، وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ المتضمنة "احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة وذلك خلال الفترة من الساعة ١٢:٠٠ حتى الساعة (٢١:٠٠)".

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف؛ بالجميع، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه في أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرّضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار في أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحرّكة وغير الثابتة في أثناء نشاط الرياح.

وأكّد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.. راجين من الله السلامة للجميع.

مدني مكة الدفاع المدني أمطار الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة": اتخذنا الإجراءات الاحترازية .. مستعدون للأمطار
سبق

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة وذلك خلال اليوم الإثنين، وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ المتضمنة "احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة وذلك خلال الفترة من الساعة ١٢:٠٠ حتى الساعة (٢١:٠٠)".

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف؛ بالجميع، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه في أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرّضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار في أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحرّكة وغير الثابتة في أثناء نشاط الرياح.

وأكّد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.. راجين من الله السلامة للجميع.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
01:11 PM

"مدني مكة": اتخذنا الإجراءات الاحترازية .. مستعدون للأمطار

حذّر من التقلبات الجوية خلال 9 ساعات قادمة تشهدها المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة وذلك خلال اليوم الإثنين، وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ المتضمنة "احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة وذلك خلال الفترة من الساعة ١٢:٠٠ حتى الساعة (٢١:٠٠)".

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف؛ بالجميع، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه في أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرّضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار في أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحرّكة وغير الثابتة في أثناء نشاط الرياح.

وأكّد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.. راجين من الله السلامة للجميع.

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