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"الصحة": تسجيل 502 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 355 خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 741,115

سجل العراق 5,062 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد", خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 827,157 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 20 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 14,177 حالة.

وتم تسجيل 4368 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 741,115 حالة.

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العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجل العراق 5,062 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد", خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 827,157 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 20 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 14,177 حالة.

وتم تسجيل 4368 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 741,115 حالة.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
05:18 PM

العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 741,115

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صحيفة سبق الإلكترونية - بغداد
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سجل العراق 5,062 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد", خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 827,157 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 20 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 14,177 حالة.

وتم تسجيل 4368 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 741,115 حالة.

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