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جامعة حفر الباطن تدعم التعليم الإلكتروني بالألياف البصرية

يهدف إلى تسريع الاتصالات على الشبكة وتوفير سعات عالية

أطلقت جامعة حفر الباطن، عمليات ربط الاتصالات بالألياف البصرية؛ وفق أحدث التقنيات الحديثة، بالشراكة مع شركة الاتصالات السعودية لتطوير الخدمات الهاتفية، وتحسين وإيصال شبكة الاتصالات والخدمات المضافة؛ مما يساعد على مواكبة التطورات العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، ودعم منظومة الوسائط التعليمية الإلكترونية.

وأوضحت الجامعة أن المشروع يهدف إلى تسريع الاتصالات على الشبكة العنكبوتية، وتوفير سعات عالية وحلول اتصال عالية الأمان، تخدم خطة التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني.

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جامعة حفر الباطن تدعم التعليم الإلكتروني بالألياف البصرية
سبق

أطلقت جامعة حفر الباطن، عمليات ربط الاتصالات بالألياف البصرية؛ وفق أحدث التقنيات الحديثة، بالشراكة مع شركة الاتصالات السعودية لتطوير الخدمات الهاتفية، وتحسين وإيصال شبكة الاتصالات والخدمات المضافة؛ مما يساعد على مواكبة التطورات العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، ودعم منظومة الوسائط التعليمية الإلكترونية.

وأوضحت الجامعة أن المشروع يهدف إلى تسريع الاتصالات على الشبكة العنكبوتية، وتوفير سعات عالية وحلول اتصال عالية الأمان، تخدم خطة التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
01:53 PM

جامعة حفر الباطن تدعم التعليم الإلكتروني بالألياف البصرية

يهدف إلى تسريع الاتصالات على الشبكة وتوفير سعات عالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت جامعة حفر الباطن، عمليات ربط الاتصالات بالألياف البصرية؛ وفق أحدث التقنيات الحديثة، بالشراكة مع شركة الاتصالات السعودية لتطوير الخدمات الهاتفية، وتحسين وإيصال شبكة الاتصالات والخدمات المضافة؛ مما يساعد على مواكبة التطورات العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، ودعم منظومة الوسائط التعليمية الإلكترونية.

وأوضحت الجامعة أن المشروع يهدف إلى تسريع الاتصالات على الشبكة العنكبوتية، وتوفير سعات عالية وحلول اتصال عالية الأمان، تخدم خطة التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني.

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