المتسوّلون يلاحقون مرتادي محطات الوقود على طريق مكة - جدة

مَطالب بوضع حدّ لهذه الظاهرة‎ التي تزداد خطورتها في ظلّ الجائحة

يعاني مرتادو محطات الوقود على طريق جدة - مكة السريع بجدة، بسبب انتشار أعداد من المتسوّلين من مخالفي الإقامة والعمل بمختلف الأعمار من إحدى الجنسيات العربية؛ حيث يطرقون نوافذ السيارات ويلاحقون الناس في كل مكان أثناء توقفهم لأخذ احتياجاتهم.

ورصد أحد المواطنين في ساعة متأخرة من ليلة أمس، وجود الكثير من المتسولين بإحدى المحطات على طريق جدة - مكة السريع، مبيّنًا أنه يشاهد باستمرار وجود هؤلاء المتسولين من جنسية عربية منذ وقت طويل في هذه المحطة يلاحقون مرتاديها ويلحّون عليهم بطرق النوافذ بشكل مستمر، ويستولون بكل راحة ودون خوف على أنفسهم، وأيضًا في ظل جائحة فيروس كورونا وما قد يعرضهم للإصابة بالفيروس أو إصابة غيرهم.

وطالَبَ المواطن بسرعة القبض على هؤلاء المتسولين من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وتكثيف دور الجهات الرقابية للحدّ من هذه الظواهر السلبية التي لا يهم أصحابها إلا جمع المال دون أدنى مسؤولية أو سلامة للأطفال أو كبار السن المتسولين.