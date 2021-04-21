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"الإعلام المرئي" تضبط 5400 مادة إعلامية

بعد تنفيذ 1090 جولة رقابية ضمن حملاتها

نفذ مركز الضبط في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خلال الفترة من 20 مارس إلى 20 أبريل 2021، حملات ميدانية واسعة النطاق على عدد كبير من المنشآت الإعلامية.

ونفذت الفرق الميدانية 1087 جولة رقابية، شهدت مصادرة 5405 مواد إعلامية ورصد عدد من المخالفات منها مزاولة النشاط الإعلامي دون ترخيص أو عدم تجديد الترخيص، وتم التعامل معها على الفور وتطبيق الغرامات والجزاءات، مما نتج عنه إغلاق 13 مطبعة وعدد من المحالّ لحين تصحيح أوضاعهم.

وأكدت الهيئة استمرار الحملات الرقابية واتخاذ التدابير اللازمة لردع المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات من خلال الرقم الموحد 920004242.

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"الإعلام المرئي" تضبط 5400 مادة إعلامية
سبق

نفذ مركز الضبط في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خلال الفترة من 20 مارس إلى 20 أبريل 2021، حملات ميدانية واسعة النطاق على عدد كبير من المنشآت الإعلامية.

ونفذت الفرق الميدانية 1087 جولة رقابية، شهدت مصادرة 5405 مواد إعلامية ورصد عدد من المخالفات منها مزاولة النشاط الإعلامي دون ترخيص أو عدم تجديد الترخيص، وتم التعامل معها على الفور وتطبيق الغرامات والجزاءات، مما نتج عنه إغلاق 13 مطبعة وعدد من المحالّ لحين تصحيح أوضاعهم.

وأكدت الهيئة استمرار الحملات الرقابية واتخاذ التدابير اللازمة لردع المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات من خلال الرقم الموحد 920004242.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
05:16 PM

"الإعلام المرئي" تضبط 5400 مادة إعلامية

بعد تنفيذ 1090 جولة رقابية ضمن حملاتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذ مركز الضبط في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خلال الفترة من 20 مارس إلى 20 أبريل 2021، حملات ميدانية واسعة النطاق على عدد كبير من المنشآت الإعلامية.

ونفذت الفرق الميدانية 1087 جولة رقابية، شهدت مصادرة 5405 مواد إعلامية ورصد عدد من المخالفات منها مزاولة النشاط الإعلامي دون ترخيص أو عدم تجديد الترخيص، وتم التعامل معها على الفور وتطبيق الغرامات والجزاءات، مما نتج عنه إغلاق 13 مطبعة وعدد من المحالّ لحين تصحيح أوضاعهم.

وأكدت الهيئة استمرار الحملات الرقابية واتخاذ التدابير اللازمة لردع المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات من خلال الرقم الموحد 920004242.

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