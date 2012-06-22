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لتعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية.. اتحاد الرياضة للجميع يوقع مذكرة تفاهم مع مركز الملك عبد الله المالي

وقع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، أمس الأول، مذكرة تفاهم مع مركز الملك عبد الله المالي “كافد” لتعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية بين المقيمين والموظفين والزوار، بحضور الأمير خالد بن الوليد رئيس الاتحاد، وجاوتام ساشيتال الرئيس التنفيذي للمركز، وذلك بمقر المؤتمرات بـ “كافد” في الرياض.


وبموجب المذكرة سيقوم الاتحاد على بناء مجتمع صحي ونشط يتيح للأفراد فرص ممارسة الرياضة والنشاط البدني باستمرار. وسيعمل الجانبان على بناء أسلوب حياة صحي لجميع الموظفين والمقيمين في المركز.

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لتعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية.. اتحاد الرياضة للجميع يوقع مذكرة تفاهم مع مركز الملك عبد الله المالي
سبق

وقع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، أمس الأول، مذكرة تفاهم مع مركز الملك عبد الله المالي “كافد” لتعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية بين المقيمين والموظفين والزوار، بحضور الأمير خالد بن الوليد رئيس الاتحاد، وجاوتام ساشيتال الرئيس التنفيذي للمركز، وذلك بمقر المؤتمرات بـ “كافد” في الرياض.


وبموجب المذكرة سيقوم الاتحاد على بناء مجتمع صحي ونشط يتيح للأفراد فرص ممارسة الرياضة والنشاط البدني باستمرار. وسيعمل الجانبان على بناء أسلوب حياة صحي لجميع الموظفين والمقيمين في المركز.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
12:57 AM

لتعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية.. اتحاد الرياضة للجميع يوقع مذكرة تفاهم مع مركز الملك عبد الله المالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، أمس الأول، مذكرة تفاهم مع مركز الملك عبد الله المالي “كافد” لتعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية بين المقيمين والموظفين والزوار، بحضور الأمير خالد بن الوليد رئيس الاتحاد، وجاوتام ساشيتال الرئيس التنفيذي للمركز، وذلك بمقر المؤتمرات بـ “كافد” في الرياض.


وبموجب المذكرة سيقوم الاتحاد على بناء مجتمع صحي ونشط يتيح للأفراد فرص ممارسة الرياضة والنشاط البدني باستمرار. وسيعمل الجانبان على بناء أسلوب حياة صحي لجميع الموظفين والمقيمين في المركز.

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