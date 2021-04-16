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ضحايا كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 1185 حالة وفاة بالهند و397 في روسيا و247 بألمانيا

ارتفاع عدد الوفيات ببلجيكا إلى 23636

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم، تسجيل 1185 حالة وفاة، إضافة إلى 217353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 174308 حالات وفاة، و14291917 إصابة بالفيروس التاجي.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين ارتفع أيضاً ليصل إلى 12547866 حالة.

ألمانيا

أعلنت ألمانيا، اليوم، تسجيل 247 حالة وفاة، إضافة إلى 25831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال معهد (روبرت كوخ) المختص في رصد انتشار (كورونا) في ألمانيا، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك، إلى 79628 حالة وفاة، و3099273 إصابة بالفيروس التاجي.

بلجيكا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم، تسجيل 33 حالة وفاة، إضافة إلى 3993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطات الصحية، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 23636 حالة وفاة، و939309 إصابات بالفيروس التاجي.

روسيا

أعلنت روسيا، اليوم، تسجيل 397 حالة وفاة، إضافة إلى 8955 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة (كورونا) في روسيا، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقاً لهذه البيانات، إلى 104795 حالة وفاة، و4684148 إصابة بالفيروس التاجي.

وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 9109 أشخاص؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4310557 حالة.

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ضحايا كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 1185 حالة وفاة بالهند و397 في روسيا و247 بألمانيا
سبق

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم، تسجيل 1185 حالة وفاة، إضافة إلى 217353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 174308 حالات وفاة، و14291917 إصابة بالفيروس التاجي.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين ارتفع أيضاً ليصل إلى 12547866 حالة.

ألمانيا

أعلنت ألمانيا، اليوم، تسجيل 247 حالة وفاة، إضافة إلى 25831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال معهد (روبرت كوخ) المختص في رصد انتشار (كورونا) في ألمانيا، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك، إلى 79628 حالة وفاة، و3099273 إصابة بالفيروس التاجي.

بلجيكا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم، تسجيل 33 حالة وفاة، إضافة إلى 3993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطات الصحية، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 23636 حالة وفاة، و939309 إصابات بالفيروس التاجي.

روسيا

أعلنت روسيا، اليوم، تسجيل 397 حالة وفاة، إضافة إلى 8955 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة (كورونا) في روسيا، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقاً لهذه البيانات، إلى 104795 حالة وفاة، و4684148 إصابة بالفيروس التاجي.

وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 9109 أشخاص؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4310557 حالة.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
01:24 PM

ضحايا كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 1185 حالة وفاة بالهند و397 في روسيا و247 بألمانيا

ارتفاع عدد الوفيات ببلجيكا إلى 23636

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم، تسجيل 1185 حالة وفاة، إضافة إلى 217353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 174308 حالات وفاة، و14291917 إصابة بالفيروس التاجي.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين ارتفع أيضاً ليصل إلى 12547866 حالة.

ألمانيا

أعلنت ألمانيا، اليوم، تسجيل 247 حالة وفاة، إضافة إلى 25831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال معهد (روبرت كوخ) المختص في رصد انتشار (كورونا) في ألمانيا، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك، إلى 79628 حالة وفاة، و3099273 إصابة بالفيروس التاجي.

بلجيكا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم، تسجيل 33 حالة وفاة، إضافة إلى 3993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطات الصحية، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 23636 حالة وفاة، و939309 إصابات بالفيروس التاجي.

روسيا

أعلنت روسيا، اليوم، تسجيل 397 حالة وفاة، إضافة إلى 8955 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة (كورونا) في روسيا، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقاً لهذه البيانات، إلى 104795 حالة وفاة، و4684148 إصابة بالفيروس التاجي.

وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 9109 أشخاص؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4310557 حالة.

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