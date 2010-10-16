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صافرة صينية ويابانية تضبط مواجهتَي النصر والهلال في ربع نهائي دوري الأبطال

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهتي ممثلَي المملكة العربية السعودية في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 إلى طاقم صيني وآخر ياباني.

فقد كلفت الحكم الدولي الصيني ماي مانينغ بإدارة مواجهة النصر والوحدة الإماراتي والمقررة غدًا السبت على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض.

فيما اختارت اللجنة الحكم الدولي الياباني ريوجي ساتو لقيادة مواجهة الهلال ونظيره بيرسبوليس الإيراني، التي تلعب في ذات اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويعد الحكمان الصيني والياباني من نخبة الحكام في القارة الآسيوية، وسبقت لهما إدارة المشاركة في العديد من البطولات القارية والدولية الكبرى.

ومن المقرر أن تقام المباراتان بحضور جماهيري كامل بعد قرار وزارة الرياضة رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% في مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021 لفرق غرب القارة.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المملكة لاستضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب بدءًا من ربع النهائي، بالإضافة إلى استضافة المباراة النهائية للبطولة في 23 نوفمبر المقبل.

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صافرة صينية ويابانية تضبط مواجهتَي النصر والهلال في ربع نهائي دوري الأبطال
سبق

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهتي ممثلَي المملكة العربية السعودية في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 إلى طاقم صيني وآخر ياباني.

فقد كلفت الحكم الدولي الصيني ماي مانينغ بإدارة مواجهة النصر والوحدة الإماراتي والمقررة غدًا السبت على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض.

فيما اختارت اللجنة الحكم الدولي الياباني ريوجي ساتو لقيادة مواجهة الهلال ونظيره بيرسبوليس الإيراني، التي تلعب في ذات اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويعد الحكمان الصيني والياباني من نخبة الحكام في القارة الآسيوية، وسبقت لهما إدارة المشاركة في العديد من البطولات القارية والدولية الكبرى.

ومن المقرر أن تقام المباراتان بحضور جماهيري كامل بعد قرار وزارة الرياضة رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% في مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021 لفرق غرب القارة.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المملكة لاستضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب بدءًا من ربع النهائي، بالإضافة إلى استضافة المباراة النهائية للبطولة في 23 نوفمبر المقبل.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
04:54 PM

صافرة صينية ويابانية تضبط مواجهتَي النصر والهلال في ربع نهائي دوري الأبطال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهتي ممثلَي المملكة العربية السعودية في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 إلى طاقم صيني وآخر ياباني.

فقد كلفت الحكم الدولي الصيني ماي مانينغ بإدارة مواجهة النصر والوحدة الإماراتي والمقررة غدًا السبت على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض.

فيما اختارت اللجنة الحكم الدولي الياباني ريوجي ساتو لقيادة مواجهة الهلال ونظيره بيرسبوليس الإيراني، التي تلعب في ذات اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويعد الحكمان الصيني والياباني من نخبة الحكام في القارة الآسيوية، وسبقت لهما إدارة المشاركة في العديد من البطولات القارية والدولية الكبرى.

ومن المقرر أن تقام المباراتان بحضور جماهيري كامل بعد قرار وزارة الرياضة رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% في مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021 لفرق غرب القارة.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المملكة لاستضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب بدءًا من ربع النهائي، بالإضافة إلى استضافة المباراة النهائية للبطولة في 23 نوفمبر المقبل.

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