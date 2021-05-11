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نادي تنمية الشباب يطلق مبادرة خيرية للتبرع لتعليم أطفال ذوي متلازمة داون

بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاع الخاص

أطلق نادي تنمية الشباب بجامعة الأمير سلطان الأهلية بالتعاون مع جمعية صوت متلازمة داون، وعدد من الجهات المشاركة في القطاع الخاص مبادرة خيرية يكون جزءًا من مبيعاتها يذهب كتبرع لدعم تعليم أطفال ذوي متلازمة داون في جمعية صوت متلازمة داون.

وشارك عددٌ من المغردين تحت وسم #أنا_شاركت تأييدًا للحملة وللمساهمة فيها، وتعد المبادرة ذات أهمية في تحقق هدف من أهداف الجمعية الخيرية ورسالتها الإنسانية وهو المساهمة في دعم الفرد من ذوي متلازمة الداون في كل المجالات وتعزيز الخدمات التعليمية لهم وفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، والتي بذاتها لها أثر مباشر في تعزيز الحس بالانتماء الاجتماعي لدى الفرد، بذلك تتمكن جمعية صوت في تحقيق مستقبل يعيش فيه الأفراد من ذوي متلازمة داون مستقلين منتجين ومقدَّرين في المجتمع.

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نادي تنمية الشباب يطلق مبادرة خيرية للتبرع لتعليم أطفال ذوي متلازمة داون
سبق

أطلق نادي تنمية الشباب بجامعة الأمير سلطان الأهلية بالتعاون مع جمعية صوت متلازمة داون، وعدد من الجهات المشاركة في القطاع الخاص مبادرة خيرية يكون جزءًا من مبيعاتها يذهب كتبرع لدعم تعليم أطفال ذوي متلازمة داون في جمعية صوت متلازمة داون.

وشارك عددٌ من المغردين تحت وسم #أنا_شاركت تأييدًا للحملة وللمساهمة فيها، وتعد المبادرة ذات أهمية في تحقق هدف من أهداف الجمعية الخيرية ورسالتها الإنسانية وهو المساهمة في دعم الفرد من ذوي متلازمة الداون في كل المجالات وتعزيز الخدمات التعليمية لهم وفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، والتي بذاتها لها أثر مباشر في تعزيز الحس بالانتماء الاجتماعي لدى الفرد، بذلك تتمكن جمعية صوت في تحقيق مستقبل يعيش فيه الأفراد من ذوي متلازمة داون مستقلين منتجين ومقدَّرين في المجتمع.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
12:05 AM
اخر تعديل
11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
08:38 PM

نادي تنمية الشباب يطلق مبادرة خيرية للتبرع لتعليم أطفال ذوي متلازمة داون

بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاع الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق نادي تنمية الشباب بجامعة الأمير سلطان الأهلية بالتعاون مع جمعية صوت متلازمة داون، وعدد من الجهات المشاركة في القطاع الخاص مبادرة خيرية يكون جزءًا من مبيعاتها يذهب كتبرع لدعم تعليم أطفال ذوي متلازمة داون في جمعية صوت متلازمة داون.

وشارك عددٌ من المغردين تحت وسم #أنا_شاركت تأييدًا للحملة وللمساهمة فيها، وتعد المبادرة ذات أهمية في تحقق هدف من أهداف الجمعية الخيرية ورسالتها الإنسانية وهو المساهمة في دعم الفرد من ذوي متلازمة الداون في كل المجالات وتعزيز الخدمات التعليمية لهم وفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، والتي بذاتها لها أثر مباشر في تعزيز الحس بالانتماء الاجتماعي لدى الفرد، بذلك تتمكن جمعية صوت في تحقيق مستقبل يعيش فيه الأفراد من ذوي متلازمة داون مستقلين منتجين ومقدَّرين في المجتمع.

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