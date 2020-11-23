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"الصحة" تكشف جملة مستفيدي خدمات "تطمن" و"تأكد" في جازان

بين مَن لديهم أعراض تنفسية ومَن لديهم أعراض خفيفة تختلف العيادات

قالت "صحة جازان"، إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" بلغ 143365 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، في مختلف محافظات المنطقة.

وأوضحت أن عيادات "تطمن" خُصصت لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للذين لديهم أعراض تنفسية مثل: آلام الحلق، والسعال، وضيق التنفس، وارتفاع درجة الحرارة، وتستقبل المراجعين دون الحاجة إلى موعد مسبق، مبينةً أن العيادات توجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات، ويبلغ عددها 11 عيادة موزعة على محافظات المنطقة؛ حيث قدّمت خدماتها حتى الآن لـعدد 48659 مستفيداً.

وأضافت أن مراكز "تأكد" خُصصت للذين لا يشكون أي أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه قد حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا، من خلال عمل المسحات اليومية؛ حيث تتطلب هذه المراكز حجز موعد مسبق عن طريق تطبيق "صحتي"، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات هذه المراكز 94706 مستفيدين.

وأوضحت أن مراكز "تأكد" تتواجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومركز مسار السيارات في وسط مدينة جازان، مؤكدة أن الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر التفشي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تكشف جملة مستفيدي خدمات "تطمن" و"تأكد" في جازان
سبق

قالت "صحة جازان"، إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" بلغ 143365 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، في مختلف محافظات المنطقة.

وأوضحت أن عيادات "تطمن" خُصصت لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للذين لديهم أعراض تنفسية مثل: آلام الحلق، والسعال، وضيق التنفس، وارتفاع درجة الحرارة، وتستقبل المراجعين دون الحاجة إلى موعد مسبق، مبينةً أن العيادات توجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات، ويبلغ عددها 11 عيادة موزعة على محافظات المنطقة؛ حيث قدّمت خدماتها حتى الآن لـعدد 48659 مستفيداً.

وأضافت أن مراكز "تأكد" خُصصت للذين لا يشكون أي أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه قد حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا، من خلال عمل المسحات اليومية؛ حيث تتطلب هذه المراكز حجز موعد مسبق عن طريق تطبيق "صحتي"، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات هذه المراكز 94706 مستفيدين.

وأوضحت أن مراكز "تأكد" تتواجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومركز مسار السيارات في وسط مدينة جازان، مؤكدة أن الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر التفشي.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
11:06 AM

"الصحة" تكشف جملة مستفيدي خدمات "تطمن" و"تأكد" في جازان

بين مَن لديهم أعراض تنفسية ومَن لديهم أعراض خفيفة تختلف العيادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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قالت "صحة جازان"، إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" بلغ 143365 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، في مختلف محافظات المنطقة.

وأوضحت أن عيادات "تطمن" خُصصت لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للذين لديهم أعراض تنفسية مثل: آلام الحلق، والسعال، وضيق التنفس، وارتفاع درجة الحرارة، وتستقبل المراجعين دون الحاجة إلى موعد مسبق، مبينةً أن العيادات توجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات، ويبلغ عددها 11 عيادة موزعة على محافظات المنطقة؛ حيث قدّمت خدماتها حتى الآن لـعدد 48659 مستفيداً.

وأضافت أن مراكز "تأكد" خُصصت للذين لا يشكون أي أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه قد حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا، من خلال عمل المسحات اليومية؛ حيث تتطلب هذه المراكز حجز موعد مسبق عن طريق تطبيق "صحتي"، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات هذه المراكز 94706 مستفيدين.

وأوضحت أن مراكز "تأكد" تتواجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومركز مسار السيارات في وسط مدينة جازان، مؤكدة أن الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر التفشي.

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