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صواعق رعدية تنير سماء جازان.. مساء اليوم

تُبشّر بهطول الأمطار على المحافظات

تشهد معظم محافظات منطقة جازان الجنوبية والشرقية، صواعق رعدية أنارت السماء، وبشّرت بهطول أمطار على ضواحي جازان، وسط استنفار من قبل الجهات الأمنية والإسعافية.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول.

ودعت المديرية الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها ورفع التقارير اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صواعق رعدية تنير سماء جازان.. مساء اليوم
سبق

تشهد معظم محافظات منطقة جازان الجنوبية والشرقية، صواعق رعدية أنارت السماء، وبشّرت بهطول أمطار على ضواحي جازان، وسط استنفار من قبل الجهات الأمنية والإسعافية.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول.

ودعت المديرية الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها ورفع التقارير اللازمة.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
05:40 PM

صواعق رعدية تنير سماء جازان.. مساء اليوم

تُبشّر بهطول الأمطار على المحافظات

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فهد كاملي - جازان
2
1,377

تشهد معظم محافظات منطقة جازان الجنوبية والشرقية، صواعق رعدية أنارت السماء، وبشّرت بهطول أمطار على ضواحي جازان، وسط استنفار من قبل الجهات الأمنية والإسعافية.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول.

ودعت المديرية الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها ورفع التقارير اللازمة.

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