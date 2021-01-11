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"الحصيني" موضحاً: هذا سبب هطول الثلوج على بللسمر

قال: احتمال تكررها على النماص فجر غدٍ الثلاثاء

أرجعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: سبب هطل الثلوج في مركز باللسمر التابع لمنطقة عسير، هو التقاء تيارات هوائية رطبة ودافئة مع تيارات باردة تحت الصفر، مع توفر نويات التكاثف التي يتكون عليها الثلج.

وأكد الباحث "الحصيني" أنهُ وعند وجودها تتوفر الحالات الثلاث التي تُمكّن بخار الماء ليتحول من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة.

وتوقّعَ "الحصيني" احتمالاً أن تتكرر نفس الحالة على محافظة النماص، وأن يهطل عليها الثلج فجر غدٍ الثلاثاء 28/ 5/ 1442هـ.

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"الحصيني" موضحاً: هذا سبب هطول الثلوج على بللسمر
سبق

أرجعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: سبب هطل الثلوج في مركز باللسمر التابع لمنطقة عسير، هو التقاء تيارات هوائية رطبة ودافئة مع تيارات باردة تحت الصفر، مع توفر نويات التكاثف التي يتكون عليها الثلج.

وأكد الباحث "الحصيني" أنهُ وعند وجودها تتوفر الحالات الثلاث التي تُمكّن بخار الماء ليتحول من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة.

وتوقّعَ "الحصيني" احتمالاً أن تتكرر نفس الحالة على محافظة النماص، وأن يهطل عليها الثلج فجر غدٍ الثلاثاء 28/ 5/ 1442هـ.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
07:54 PM

"الحصيني" موضحاً: هذا سبب هطول الثلوج على بللسمر

قال: احتمال تكررها على النماص فجر غدٍ الثلاثاء

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فهد العتيبي - الرياض
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أرجعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: سبب هطل الثلوج في مركز باللسمر التابع لمنطقة عسير، هو التقاء تيارات هوائية رطبة ودافئة مع تيارات باردة تحت الصفر، مع توفر نويات التكاثف التي يتكون عليها الثلج.

وأكد الباحث "الحصيني" أنهُ وعند وجودها تتوفر الحالات الثلاث التي تُمكّن بخار الماء ليتحول من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة.

وتوقّعَ "الحصيني" احتمالاً أن تتكرر نفس الحالة على محافظة النماص، وأن يهطل عليها الثلج فجر غدٍ الثلاثاء 28/ 5/ 1442هـ.

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