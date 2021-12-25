"لجنة الكفاءة المالية للأندية" تعلن إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر.. تعرَّف على التفاصيل

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021م لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري "يلو" للدرجة الأولى. وكشفت اللجنة في بيانها الصادر اليوم الجمعة أن إجمالي التزامات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021م بلغ إجماليها ما قيمته 298.844.192 ريالاً، وذلك على النحو الآتي: نادي الأهلي: 75.147.323 ريالاً. نادي الشباب: 43.268.199 ريالاً. نادي الاتحاد: 39.496.730 ريالاً. نادي النصر: 34.806.951 ريالاً. نادي الباطن: 21.397.805 ريالات نادي الهلال: 16.860.000 ريال. نادي الفيحاء: 15.853.923 ريالاً. نادي الاتفاق: 13.238.703 ريالات. نادي الرائد: 12.450.113 ريالاً. نادي التعاون: 10.723.615 ريالاً. نادي الطائي: 6.554.387 ريالاً. نادي الحزم: 5.885.675 ريالاً. نادي الفيصلي: 2.190.257 ريالاً. نادي أبها: 877.500 ريال. نادي ضمك: 93.011 ريالاً. فيما لم تُسجَّل أي التزامات مالية حتى 30 سبتمبر 2021م على نادي الفتح. كما أوضحت اللجنة أن إجمالي التزامات أندية دوري يلو للدرجة الأولى حتى 30 سبتمبر 2021م قد بلغ إجماليها ما قيمته 81.834.717 ريالاً، وذلك على النحو الآتي: نادي الوحدة: 37.281.010 ريالات. نادي العين: 25.940.581 ريالاً. نادي الجبلين: 3.741.781 ريالاً. نادي العروبة: 2.983.059 ريالاً. نادي الخليج: 2.547.028 ريالاً. نادي النهضة: 2.354.735 ريالاً. نادي نجران: 2.517.544 ريالاً. نادي الكوكب: 1.587.666 ريالاً. نادي أحد: 1.150.852 ريالاً. نادي هجر: 652.816 ريالاً. نادي الجيل: 546.575 ريالاً. نادي الساحل: 372.450 ريالاً. نادي جدة: 58.620 ريالاً. نادي بيشة: 50.000 ريال. نادي الأخدود: 50.000 ريال. فيما لم تُسجل أي التزامات مالية حتى 30 سبتمبر 2021م على أندية "القادسية، العدالة، الشعلة، الدرعية والخلود". وتضمنت الالتزامات المعلنة عددًا من البنود الخاصة بذلك، هي: (ذمم دائنة "لاعبين" - ذمم دائنة "أندية رياضية" – ذمم دائنة "موظفين ومدربين" – رواتب لاعبين - رواتب موظفين ومدربين – مستحقات قضايا صدر بها قرارات نهائية). وتختص هذه البنود بأنشطة النادي كافة شريطة عدم جدولة أي رواتب. وستحصل الأندية التي تستوفي هذه الالتزامات على شهادة الكفاءة المالية المقبلة، على أن يكون آخر موعد للوفاء بها 26 يناير 2022م.

"لجنة الكفاءة المالية للأندية" تعلن إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر.. تعرَّف على التفاصيل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-24 أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021م لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري "يلو" للدرجة الأولى.



وكشفت اللجنة في بيانها الصادر اليوم الجمعة أن إجمالي التزامات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021م بلغ إجماليها ما قيمته 298.844.192 ريالاً، وذلك على النحو الآتي:



نادي الأهلي: 75.147.323 ريالاً.

نادي الشباب: 43.268.199 ريالاً.

نادي الاتحاد: 39.496.730 ريالاً.

نادي النصر: 34.806.951 ريالاً.

نادي الباطن: 21.397.805 ريالات

نادي الهلال: 16.860.000 ريال.

نادي الفيحاء: 15.853.923 ريالاً.

نادي الاتفاق: 13.238.703 ريالات.

نادي الرائد: 12.450.113 ريالاً.

نادي التعاون: 10.723.615 ريالاً.

نادي الطائي: 6.554.387 ريالاً.

نادي الحزم: 5.885.675 ريالاً.

نادي الفيصلي: 2.190.257 ريالاً.

نادي أبها: 877.500 ريال.

نادي ضمك: 93.011 ريالاً.



فيما لم تُسجَّل أي التزامات مالية حتى 30 سبتمبر 2021م على نادي الفتح.



كما أوضحت اللجنة أن إجمالي التزامات أندية دوري يلو للدرجة الأولى حتى 30 سبتمبر 2021م قد بلغ إجماليها ما قيمته 81.834.717 ريالاً، وذلك على النحو الآتي:



نادي الوحدة: 37.281.010 ريالات.

نادي العين: 25.940.581 ريالاً.

نادي الجبلين: 3.741.781 ريالاً.

نادي العروبة: 2.983.059 ريالاً.

نادي الخليج: 2.547.028 ريالاً.

نادي النهضة: 2.354.735 ريالاً.

نادي نجران: 2.517.544 ريالاً.

نادي الكوكب: 1.587.666 ريالاً.

نادي أحد: 1.150.852 ريالاً.

نادي هجر: 652.816 ريالاً.

نادي الجيل: 546.575 ريالاً.

نادي الساحل: 372.450 ريالاً.

نادي جدة: 58.620 ريالاً.

نادي بيشة: 50.000 ريال.

نادي الأخدود: 50.000 ريال.



فيما لم تُسجل أي التزامات مالية حتى 30 سبتمبر 2021م على أندية "القادسية، العدالة، الشعلة، الدرعية والخلود".



وتضمنت الالتزامات المعلنة عددًا من البنود الخاصة بذلك، هي: (ذمم دائنة "لاعبين" - ذمم دائنة "أندية رياضية" – ذمم دائنة "موظفين ومدربين" – رواتب لاعبين - رواتب موظفين ومدربين – مستحقات قضايا صدر بها قرارات نهائية). وتختص هذه البنود بأنشطة النادي كافة شريطة عدم جدولة أي رواتب.



وستحصل الأندية التي تستوفي هذه الالتزامات على شهادة الكفاءة المالية المقبلة، على أن يكون آخر موعد للوفاء بها 26 يناير 2022م.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443 10:18 PM

اخر تعديل 25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443 12:14 AM

"لجنة الكفاءة المالية للأندية" تعلن إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر.. تعرَّف على التفاصيل لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأندية دوري "يلو" للدرجة الأولى





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أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021م لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري "يلو" للدرجة الأولى.



وكشفت اللجنة في بيانها الصادر اليوم الجمعة أن إجمالي التزامات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021م بلغ إجماليها ما قيمته 298.844.192 ريالاً، وذلك على النحو الآتي:



نادي الأهلي: 75.147.323 ريالاً.

نادي الشباب: 43.268.199 ريالاً.

نادي الاتحاد: 39.496.730 ريالاً.

نادي النصر: 34.806.951 ريالاً.

نادي الباطن: 21.397.805 ريالات

نادي الهلال: 16.860.000 ريال.

نادي الفيحاء: 15.853.923 ريالاً.

نادي الاتفاق: 13.238.703 ريالات.

نادي الرائد: 12.450.113 ريالاً.

نادي التعاون: 10.723.615 ريالاً.

نادي الطائي: 6.554.387 ريالاً.

نادي الحزم: 5.885.675 ريالاً.

نادي الفيصلي: 2.190.257 ريالاً.

نادي أبها: 877.500 ريال.

نادي ضمك: 93.011 ريالاً.



فيما لم تُسجَّل أي التزامات مالية حتى 30 سبتمبر 2021م على نادي الفتح.



كما أوضحت اللجنة أن إجمالي التزامات أندية دوري يلو للدرجة الأولى حتى 30 سبتمبر 2021م قد بلغ إجماليها ما قيمته 81.834.717 ريالاً، وذلك على النحو الآتي:



نادي الوحدة: 37.281.010 ريالات.

نادي العين: 25.940.581 ريالاً.

نادي الجبلين: 3.741.781 ريالاً.

نادي العروبة: 2.983.059 ريالاً.

نادي الخليج: 2.547.028 ريالاً.

نادي النهضة: 2.354.735 ريالاً.

نادي نجران: 2.517.544 ريالاً.

نادي الكوكب: 1.587.666 ريالاً.

نادي أحد: 1.150.852 ريالاً.

نادي هجر: 652.816 ريالاً.

نادي الجيل: 546.575 ريالاً.

نادي الساحل: 372.450 ريالاً.

نادي جدة: 58.620 ريالاً.

نادي بيشة: 50.000 ريال.

نادي الأخدود: 50.000 ريال.



فيما لم تُسجل أي التزامات مالية حتى 30 سبتمبر 2021م على أندية "القادسية، العدالة، الشعلة، الدرعية والخلود".



وتضمنت الالتزامات المعلنة عددًا من البنود الخاصة بذلك، هي: (ذمم دائنة "لاعبين" - ذمم دائنة "أندية رياضية" – ذمم دائنة "موظفين ومدربين" – رواتب لاعبين - رواتب موظفين ومدربين – مستحقات قضايا صدر بها قرارات نهائية). وتختص هذه البنود بأنشطة النادي كافة شريطة عدم جدولة أي رواتب.



وستحصل الأندية التي تستوفي هذه الالتزامات على شهادة الكفاءة المالية المقبلة، على أن يكون آخر موعد للوفاء بها 26 يناير 2022م.