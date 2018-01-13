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المرحلة الخامسة من رالي داكار تجذب أهالي وزوار "موسم حائل 2019"

وسط جهود واستعدادات مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة للحدث العالمي

جذبت "المرحلة الخامسة" من رالي داكار في نسخته الـ42 الذي انطلق السبت الماضي أهالي وزوار موسم حائل 2019 خاصة أنها تمر وسط أجزاء من صحراء النفود بمنطقة حائل وتعد من أبرز المراحل وأصعبها لوعورتها .

وشهدت مرحلة وصول المتسابقين في مدينة جبة شمال حائل 100 كم حضوراً كبيراً من محبي هذه الرياضة في مخيم بلدية مدينة جبة لاستقبال المتسابقين العالميين وضيوف رالي داكار الدولي والاحتفاء بهم.

كما حظي مخيم المتسابقين في رالي داكار والمقام بمدينة حائل بحضور جماهيري كبير وسط جهود واستعدادات مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة.

وتتزامن "المرحلة الخامسة" من رالي داكار الذي يشارك فيه 556 سائقًا من 62 دولة حول العالم مع فعاليات موسم حائل 2019م.

رالي داكار السعودية 2020 موسم حائل 2019

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المرحلة الخامسة من رالي داكار تجذب أهالي وزوار "موسم حائل 2019"
سبق

جذبت "المرحلة الخامسة" من رالي داكار في نسخته الـ42 الذي انطلق السبت الماضي أهالي وزوار موسم حائل 2019 خاصة أنها تمر وسط أجزاء من صحراء النفود بمنطقة حائل وتعد من أبرز المراحل وأصعبها لوعورتها .

وشهدت مرحلة وصول المتسابقين في مدينة جبة شمال حائل 100 كم حضوراً كبيراً من محبي هذه الرياضة في مخيم بلدية مدينة جبة لاستقبال المتسابقين العالميين وضيوف رالي داكار الدولي والاحتفاء بهم.

كما حظي مخيم المتسابقين في رالي داكار والمقام بمدينة حائل بحضور جماهيري كبير وسط جهود واستعدادات مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة.

وتتزامن "المرحلة الخامسة" من رالي داكار الذي يشارك فيه 556 سائقًا من 62 دولة حول العالم مع فعاليات موسم حائل 2019م.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
02:45 PM

المرحلة الخامسة من رالي داكار تجذب أهالي وزوار "موسم حائل 2019"

وسط جهود واستعدادات مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة للحدث العالمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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جذبت "المرحلة الخامسة" من رالي داكار في نسخته الـ42 الذي انطلق السبت الماضي أهالي وزوار موسم حائل 2019 خاصة أنها تمر وسط أجزاء من صحراء النفود بمنطقة حائل وتعد من أبرز المراحل وأصعبها لوعورتها .

وشهدت مرحلة وصول المتسابقين في مدينة جبة شمال حائل 100 كم حضوراً كبيراً من محبي هذه الرياضة في مخيم بلدية مدينة جبة لاستقبال المتسابقين العالميين وضيوف رالي داكار الدولي والاحتفاء بهم.

كما حظي مخيم المتسابقين في رالي داكار والمقام بمدينة حائل بحضور جماهيري كبير وسط جهود واستعدادات مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة.

وتتزامن "المرحلة الخامسة" من رالي داكار الذي يشارك فيه 556 سائقًا من 62 دولة حول العالم مع فعاليات موسم حائل 2019م.

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