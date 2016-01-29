الاتفاق يجري تدريبه الأخير قبل مواجهة الاتحاد

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير مساء اليوم الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق؛ تحضيراً لمواجهة الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/2021.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم طبق بعدها لاعبو الفريق عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة بجزء من الملعب، وشهد التدريب اكتمال جاهزية اللاعب سنوسي هوساوي بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي حرمته من المشاركة في المباريات السابقة.

وفي سياق متصل انتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب في المعسكر الذي أقيم في أحد فنادق الدمام استعداداً لمواجهة الاتحاد يوم غدٍ السبت عند الساعة الـ6 مساءً على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.