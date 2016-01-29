النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال

الاتفاق يجري تدريبه الأخير قبل مواجهة الاتحاد

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير مساء اليوم الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق؛ تحضيراً لمواجهة الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/2021.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم طبق بعدها لاعبو الفريق عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة بجزء من الملعب، وشهد التدريب اكتمال جاهزية اللاعب سنوسي هوساوي بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي حرمته من المشاركة في المباريات السابقة.

وفي سياق متصل انتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب في المعسكر الذي أقيم في أحد فنادق الدمام استعداداً لمواجهة الاتحاد يوم غدٍ السبت عند الساعة الـ6 مساءً على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتفاق يجري تدريبه الأخير قبل مواجهة الاتحاد
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير مساء اليوم الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق؛ تحضيراً لمواجهة الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/2021.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم طبق بعدها لاعبو الفريق عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة بجزء من الملعب، وشهد التدريب اكتمال جاهزية اللاعب سنوسي هوساوي بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي حرمته من المشاركة في المباريات السابقة.

وفي سياق متصل انتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب في المعسكر الذي أقيم في أحد فنادق الدمام استعداداً لمواجهة الاتحاد يوم غدٍ السبت عند الساعة الـ6 مساءً على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
08:11 PM

الاتفاق يجري تدريبه الأخير قبل مواجهة الاتحاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
101

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير مساء اليوم الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق؛ تحضيراً لمواجهة الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/2021.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم طبق بعدها لاعبو الفريق عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة بجزء من الملعب، وشهد التدريب اكتمال جاهزية اللاعب سنوسي هوساوي بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي حرمته من المشاركة في المباريات السابقة.

وفي سياق متصل انتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب في المعسكر الذي أقيم في أحد فنادق الدمام استعداداً لمواجهة الاتحاد يوم غدٍ السبت عند الساعة الـ6 مساءً على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,641
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,193
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,142
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,038

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة