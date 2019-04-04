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بين رياح عاصفة وأمطار مجزأة.. أجواء 48 ساعة يتوقعها خبيرا "أرصاد"

"الزعاق" يحللها في مناطق متعددة و"المسند" يصل إلى المرتفعات الجنوبية

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق أن تشهد مناطق الرياض والشرقية غداً سحباً ممطرة تسبق برياح عاصفة، في الوقت الذي أشار فيه أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالله المسند، إلى هطول أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من شمالي منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وقال "الزعاق" في حسابه بـ"تويتر": "غداً الجمعة: تشكلات سحبية مبشرة وتسبق بعصف ريح على مناحٍ من:

1- المنطقة الوسطى نواحي الرياض، الخرج، حوطة بني تميم، الصمان، الأرطاوية.

2-المنطقة الشرقية نواحي الجبيل، القطيف، الدمام، الأحساء، وتمتد للحفر، أم عشر، الرفيعة شوية وتتوسع لتشمل الكويت".

وتابع اليوم الخميس: "تشكلات سحبية مبشرة على:

1-الوسطى نواحي جنوب الرياض، جهة الخرج، الأفلاج، وتمتد إلى وادي الدواسر.

2-الشرقية ناحية الجبيل، الدمام، الأحساء، حرض.

3-جنوب وجنوب غرب السعودية نواحي نجران، حبونا، عسير، الباحة، الطائف".

فيما قال "المسند": "متوقع اليوم أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من شمالي منطقتي الحدود الشمالية والجوف، وربما أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية في عسير والباحة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بين رياح عاصفة وأمطار مجزأة.. أجواء 48 ساعة يتوقعها خبيرا "أرصاد"
سبق

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق أن تشهد مناطق الرياض والشرقية غداً سحباً ممطرة تسبق برياح عاصفة، في الوقت الذي أشار فيه أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالله المسند، إلى هطول أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من شمالي منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وقال "الزعاق" في حسابه بـ"تويتر": "غداً الجمعة: تشكلات سحبية مبشرة وتسبق بعصف ريح على مناحٍ من:

1- المنطقة الوسطى نواحي الرياض، الخرج، حوطة بني تميم، الصمان، الأرطاوية.

2-المنطقة الشرقية نواحي الجبيل، القطيف، الدمام، الأحساء، وتمتد للحفر، أم عشر، الرفيعة شوية وتتوسع لتشمل الكويت".

وتابع اليوم الخميس: "تشكلات سحبية مبشرة على:

1-الوسطى نواحي جنوب الرياض، جهة الخرج، الأفلاج، وتمتد إلى وادي الدواسر.

2-الشرقية ناحية الجبيل، الدمام، الأحساء، حرض.

3-جنوب وجنوب غرب السعودية نواحي نجران، حبونا، عسير، الباحة، الطائف".

فيما قال "المسند": "متوقع اليوم أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من شمالي منطقتي الحدود الشمالية والجوف، وربما أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية في عسير والباحة".

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
11:55 AM

بين رياح عاصفة وأمطار مجزأة.. أجواء 48 ساعة يتوقعها خبيرا "أرصاد"

"الزعاق" يحللها في مناطق متعددة و"المسند" يصل إلى المرتفعات الجنوبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,432

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق أن تشهد مناطق الرياض والشرقية غداً سحباً ممطرة تسبق برياح عاصفة، في الوقت الذي أشار فيه أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالله المسند، إلى هطول أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من شمالي منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وقال "الزعاق" في حسابه بـ"تويتر": "غداً الجمعة: تشكلات سحبية مبشرة وتسبق بعصف ريح على مناحٍ من:

1- المنطقة الوسطى نواحي الرياض، الخرج، حوطة بني تميم، الصمان، الأرطاوية.

2-المنطقة الشرقية نواحي الجبيل، القطيف، الدمام، الأحساء، وتمتد للحفر، أم عشر، الرفيعة شوية وتتوسع لتشمل الكويت".

وتابع اليوم الخميس: "تشكلات سحبية مبشرة على:

1-الوسطى نواحي جنوب الرياض، جهة الخرج، الأفلاج، وتمتد إلى وادي الدواسر.

2-الشرقية ناحية الجبيل، الدمام، الأحساء، حرض.

3-جنوب وجنوب غرب السعودية نواحي نجران، حبونا، عسير، الباحة، الطائف".

فيما قال "المسند": "متوقع اليوم أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من شمالي منطقتي الحدود الشمالية والجوف، وربما أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية في عسير والباحة".

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