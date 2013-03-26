وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت رياحاً نشطة وارتفاعاً للأمواج.

"مركز الأرصاد": رياح نشطة وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-26 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت رياحاً نشطة وارتفاعاً للأمواج. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442 01:18 PM

"مركز الأرصاد": رياح نشطة وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية وتستمر حتى الـ 8 مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت رياحاً نشطة وارتفاعاً للأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.