النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3921 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 119942

أحدهما طفل.. مقتل شقيقين جراء قصف حوثي في "تعز"

الجريمة التي نفّذتها المليشيا أسفرت عن سقوط 4 جرحى

قُتِل شقيقان جراء قصف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهدف حيًّا سكنيًّا في غرب مدينة تعز، جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر محلي: مليشيا الحوثي قصفت بصاروخ حيًّا سكنيًّا في غرب مركز محافظة تعز، مساء أمس الخميس، وأسفر ذلك عن مقتل شقيقين أحدهما طفل في الحادية عشرة من عمره.

وأضاف المصدر: أصيب في الهجوم أربعة مدنيين آخرين بإصابات خطيرة، علاوة على إلحاق أضرار بممتلكات السكان المحليين في الحي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أحدهما طفل.. مقتل شقيقين جراء قصف حوثي في "تعز"
سبق

قُتِل شقيقان جراء قصف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهدف حيًّا سكنيًّا في غرب مدينة تعز، جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر محلي: مليشيا الحوثي قصفت بصاروخ حيًّا سكنيًّا في غرب مركز محافظة تعز، مساء أمس الخميس، وأسفر ذلك عن مقتل شقيقين أحدهما طفل في الحادية عشرة من عمره.

وأضاف المصدر: أصيب في الهجوم أربعة مدنيين آخرين بإصابات خطيرة، علاوة على إلحاق أضرار بممتلكات السكان المحليين في الحي.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
06:07 PM

أحدهما طفل.. مقتل شقيقين جراء قصف حوثي في "تعز"

الجريمة التي نفّذتها المليشيا أسفرت عن سقوط 4 جرحى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
0
536

قُتِل شقيقان جراء قصف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهدف حيًّا سكنيًّا في غرب مدينة تعز، جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر محلي: مليشيا الحوثي قصفت بصاروخ حيًّا سكنيًّا في غرب مركز محافظة تعز، مساء أمس الخميس، وأسفر ذلك عن مقتل شقيقين أحدهما طفل في الحادية عشرة من عمره.

وأضاف المصدر: أصيب في الهجوم أربعة مدنيين آخرين بإصابات خطيرة، علاوة على إلحاق أضرار بممتلكات السكان المحليين في الحي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,029
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,638
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,597
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,146

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة