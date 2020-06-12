أحدهما طفل.. مقتل شقيقين جراء قصف حوثي في "تعز"
الجريمة التي نفّذتها المليشيا أسفرت عن سقوط 4 جرحى
قُتِل شقيقان جراء قصف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهدف حيًّا سكنيًّا في غرب مدينة تعز، جنوب غرب اليمن.
وقال مصدر محلي: مليشيا الحوثي قصفت بصاروخ حيًّا سكنيًّا في غرب مركز محافظة تعز، مساء أمس الخميس، وأسفر ذلك عن مقتل شقيقين أحدهما طفل في الحادية عشرة من عمره.
وأضاف المصدر: أصيب في الهجوم أربعة مدنيين آخرين بإصابات خطيرة، علاوة على إلحاق أضرار بممتلكات السكان المحليين في الحي.
أحدهما طفل.. مقتل شقيقين جراء قصف حوثي في "تعز"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-12
قُتِل شقيقان جراء قصف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهدف حيًّا سكنيًّا في غرب مدينة تعز، جنوب غرب اليمن.
وقال مصدر محلي: مليشيا الحوثي قصفت بصاروخ حيًّا سكنيًّا في غرب مركز محافظة تعز، مساء أمس الخميس، وأسفر ذلك عن مقتل شقيقين أحدهما طفل في الحادية عشرة من عمره.
وأضاف المصدر: أصيب في الهجوم أربعة مدنيين آخرين بإصابات خطيرة، علاوة على إلحاق أضرار بممتلكات السكان المحليين في الحي.
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
06:07 PM
أحدهما طفل.. مقتل شقيقين جراء قصف حوثي في "تعز"
الجريمة التي نفّذتها المليشيا أسفرت عن سقوط 4 جرحى
قُتِل شقيقان جراء قصف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهدف حيًّا سكنيًّا في غرب مدينة تعز، جنوب غرب اليمن.
وقال مصدر محلي: مليشيا الحوثي قصفت بصاروخ حيًّا سكنيًّا في غرب مركز محافظة تعز، مساء أمس الخميس، وأسفر ذلك عن مقتل شقيقين أحدهما طفل في الحادية عشرة من عمره.
وأضاف المصدر: أصيب في الهجوم أربعة مدنيين آخرين بإصابات خطيرة، علاوة على إلحاق أضرار بممتلكات السكان المحليين في الحي.