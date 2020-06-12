أحدهما طفل.. مقتل شقيقين جراء قصف حوثي في "تعز"

الجريمة التي نفّذتها المليشيا أسفرت عن سقوط 4 جرحى

قُتِل شقيقان جراء قصف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهدف حيًّا سكنيًّا في غرب مدينة تعز، جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر محلي: مليشيا الحوثي قصفت بصاروخ حيًّا سكنيًّا في غرب مركز محافظة تعز، مساء أمس الخميس، وأسفر ذلك عن مقتل شقيقين أحدهما طفل في الحادية عشرة من عمره.

وأضاف المصدر: أصيب في الهجوم أربعة مدنيين آخرين بإصابات خطيرة، علاوة على إلحاق أضرار بممتلكات السكان المحليين في الحي.