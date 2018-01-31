متحدث الصحة لـ"سبق": التزامنا بالإجراءات الوقائية يجنبنا اللجوء لإجراءات احترازية وقيود مكثفة

حذّر من السلوكيات الخاطئة في المناسبات العائلية وحفلات الزواج والمطاعم والتجمعات

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي بأن أسباب تزايد حالات فيروس كورونا في الفترة الأخيرة يعود إلى بعض السلوكيات الخاطئة في المناسبات العائلية وحفلات الزواج والمطاعم والتجمعات في الأماكن العامة.

وقال في إجابة على استفسار "سبق" في المؤتمر الصحفي اليوم: "الأمور في أيدينا، التزامنا بالإجراءات الوقائية والتزام أصحاب المواقع التي يرتادها الناس بالبروتوكولات الوقائية، سيجعلنا لا نضطر إلى اللجوء إلى إجراءات احترازية قوية وقيود مكثفة".