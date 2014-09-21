"سنرد إذا تضررنا".. كوريا الشمالية تحذر: صفقة الغواصات ستطلق سباق تسلح نووي

حمّلت أمريكا مسؤولية تعريض النظام الدولي للخطر

حذرت كوريا الشمالية اليوم (الاثنين)، من أن التحالف الأمريكي الجديد في آسيا والمحيط الهادئ والصفقة الأمريكية لتزويد أستراليا بغواصات، سيؤديان إلى سباق تسلح نووي في المنطقة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية: "إن هذه أعمال غير مرغوب فيها وخطرة جداً ستخلّ بالتوازن الإستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتطلق سلسلة من سباق التسلح النووي".

وأضاف: "هذا يظهر أن الولايات المتحدة هي المسؤول الرئيس الذي يعرض للخطر النظام الدولي لمنع الانتشار النووي"، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

واعتبر المسؤول أن من الطبيعي تماماً أن تدين الدول المجاورة بما في ذلك الصين هذه الأعمال لأنها تصرفات غير مسؤولة لتدمير السلام والاستقرار في المنطقة.

ولفت إلى أن كوريا الشمالية ستتخذ بالتأكيد رد فعل مضاداً في حال كان لذلك تأثير سلبي ولو طفيف على أمنها.

وأجرت كوريا الجنوبية تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي من غواصة الأربعاء الماضي، لتصبح سابع دولة في العالم تمتلك هذه التكنولوجيا، وقبل ساعات على ذلك أطلقت كوريا الشمالية المسلّحة نووياً صاروخَين في اتجاه البحر.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تحالف دفاعي أسترالي-أمريكي-بريطاني جديد يأتي ضمن اتفاقية شراكة يُنظر إليها على أنها تهدف إلى مواجهة صعود الصين، وتقدّم اتفاقية الشراكة هذه، تكنولوجيا الغواصات النووية الأمريكية إلى أستراليا.