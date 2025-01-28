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تشغيل 13 جهاز صرف آلي للأدوية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

تماشيًا مع الوضع الراهن لجائحة كورونا وللحد من انتشار عدوى الفيروس

أنهى مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة ممثلاً في وحدة المعلوماتية الصيدلية والتشغيل بقسم الرعاية الصيدلانية تشغيل خدمات أجهزة الصرف الآلي للأدوية .

وتم الانتهاء من تشغيل 4 أجهزة صرف آلي كمرحلة أولى في الفترة الماضية، والانتهاء من تشغيل 9 أجهزة كمرحلة ثانية في عام 2021م، شملت قسم الطوارئ والكوارث وقسم الرعاية التنفسية الطارئة وقسم العمليات وقسم الرعاية ما قبل الولادة ووحدة العناية المركزة ووحدة العناية القلبية المركزة وأجنحة التنويم.

جاء ذلك تماشياً مع الوضع الراهن لجائحة كورونا بالإضافة إلى المساهمة في الحد من انتشار عدوى الفيروس بين الكادر الصحي والمرضى بالمناطق الحرجة وعالية الخطورة، وتمكّن الأجهزة من إدارة الأدوية بشكل أكثر ذكاءً وأمانًا للحصول على الدواء المناسب للمريض، مما ساعد ذلك على تحسين تجربة المريض وزيادة السلامة الدوائية من خلال تقليل الأخطاء الدوائية وتحسين سلامة المرضى وجودة الرعاية .

وكان لتلك الأجهزة دور فعال في إدارة مخزون الأدوية وتخفيف ضغط العمل على موظفي الصيدلية والتمريض من خلال التكامل المتقدم بين أجهزة الصرف الآلي وأنظمة السجلات الصحية الإلكترونية، ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية إلى عالم التحول الرقمي على مستوى مستشفيات وزارة الصحة لخدمة المستفيدين والارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

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تشغيل 13 جهاز صرف آلي للأدوية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة
سبق

أنهى مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة ممثلاً في وحدة المعلوماتية الصيدلية والتشغيل بقسم الرعاية الصيدلانية تشغيل خدمات أجهزة الصرف الآلي للأدوية .

وتم الانتهاء من تشغيل 4 أجهزة صرف آلي كمرحلة أولى في الفترة الماضية، والانتهاء من تشغيل 9 أجهزة كمرحلة ثانية في عام 2021م، شملت قسم الطوارئ والكوارث وقسم الرعاية التنفسية الطارئة وقسم العمليات وقسم الرعاية ما قبل الولادة ووحدة العناية المركزة ووحدة العناية القلبية المركزة وأجنحة التنويم.

جاء ذلك تماشياً مع الوضع الراهن لجائحة كورونا بالإضافة إلى المساهمة في الحد من انتشار عدوى الفيروس بين الكادر الصحي والمرضى بالمناطق الحرجة وعالية الخطورة، وتمكّن الأجهزة من إدارة الأدوية بشكل أكثر ذكاءً وأمانًا للحصول على الدواء المناسب للمريض، مما ساعد ذلك على تحسين تجربة المريض وزيادة السلامة الدوائية من خلال تقليل الأخطاء الدوائية وتحسين سلامة المرضى وجودة الرعاية .

وكان لتلك الأجهزة دور فعال في إدارة مخزون الأدوية وتخفيف ضغط العمل على موظفي الصيدلية والتمريض من خلال التكامل المتقدم بين أجهزة الصرف الآلي وأنظمة السجلات الصحية الإلكترونية، ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية إلى عالم التحول الرقمي على مستوى مستشفيات وزارة الصحة لخدمة المستفيدين والارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
02:20 PM

تشغيل 13 جهاز صرف آلي للأدوية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

تماشيًا مع الوضع الراهن لجائحة كورونا وللحد من انتشار عدوى الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أنهى مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة ممثلاً في وحدة المعلوماتية الصيدلية والتشغيل بقسم الرعاية الصيدلانية تشغيل خدمات أجهزة الصرف الآلي للأدوية .

وتم الانتهاء من تشغيل 4 أجهزة صرف آلي كمرحلة أولى في الفترة الماضية، والانتهاء من تشغيل 9 أجهزة كمرحلة ثانية في عام 2021م، شملت قسم الطوارئ والكوارث وقسم الرعاية التنفسية الطارئة وقسم العمليات وقسم الرعاية ما قبل الولادة ووحدة العناية المركزة ووحدة العناية القلبية المركزة وأجنحة التنويم.

جاء ذلك تماشياً مع الوضع الراهن لجائحة كورونا بالإضافة إلى المساهمة في الحد من انتشار عدوى الفيروس بين الكادر الصحي والمرضى بالمناطق الحرجة وعالية الخطورة، وتمكّن الأجهزة من إدارة الأدوية بشكل أكثر ذكاءً وأمانًا للحصول على الدواء المناسب للمريض، مما ساعد ذلك على تحسين تجربة المريض وزيادة السلامة الدوائية من خلال تقليل الأخطاء الدوائية وتحسين سلامة المرضى وجودة الرعاية .

وكان لتلك الأجهزة دور فعال في إدارة مخزون الأدوية وتخفيف ضغط العمل على موظفي الصيدلية والتمريض من خلال التكامل المتقدم بين أجهزة الصرف الآلي وأنظمة السجلات الصحية الإلكترونية، ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية إلى عالم التحول الرقمي على مستوى مستشفيات وزارة الصحة لخدمة المستفيدين والارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

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