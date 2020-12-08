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مقطع جديد.. يكشف حقيقة حادثة "شاحنة الموت" في نفق عمر بن عبدالعزيز بالرياض

تَسبب في وفاة سائق الشاحنة

أظهَرَ مقطع فيديو جديد، اللحظات الأولى لانحدار ما سُميت بـ"شاحنة الموت" المحملة بالحصى نحو نفق طريق عمر بن عبدالعزيز بالرياض.

وكشف المقطع كيف كانت بداية الحادث باصطدام الشاحنة الثقيلة بمركبة صغيرة على طريق منحدر واتجاهها مباشرة نحو النفق؛ رغم محاولات السائق إيقافها؛ حيث كانت الشاحنة تدفع المركبة أمامها بقوة حتى انزلقت وانقلبت داخل النفق.

يشار إلى أن الحادث تسبب في وفاة سائق الشاحنة وهو مقيم من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقطع جديد.. يكشف حقيقة حادثة "شاحنة الموت" في نفق عمر بن عبدالعزيز بالرياض
سبق

أظهَرَ مقطع فيديو جديد، اللحظات الأولى لانحدار ما سُميت بـ"شاحنة الموت" المحملة بالحصى نحو نفق طريق عمر بن عبدالعزيز بالرياض.

وكشف المقطع كيف كانت بداية الحادث باصطدام الشاحنة الثقيلة بمركبة صغيرة على طريق منحدر واتجاهها مباشرة نحو النفق؛ رغم محاولات السائق إيقافها؛ حيث كانت الشاحنة تدفع المركبة أمامها بقوة حتى انزلقت وانقلبت داخل النفق.

يشار إلى أن الحادث تسبب في وفاة سائق الشاحنة وهو مقيم من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
09:51 AM

مقطع جديد.. يكشف حقيقة حادثة "شاحنة الموت" في نفق عمر بن عبدالعزيز بالرياض

تَسبب في وفاة سائق الشاحنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهَرَ مقطع فيديو جديد، اللحظات الأولى لانحدار ما سُميت بـ"شاحنة الموت" المحملة بالحصى نحو نفق طريق عمر بن عبدالعزيز بالرياض.

وكشف المقطع كيف كانت بداية الحادث باصطدام الشاحنة الثقيلة بمركبة صغيرة على طريق منحدر واتجاهها مباشرة نحو النفق؛ رغم محاولات السائق إيقافها؛ حيث كانت الشاحنة تدفع المركبة أمامها بقوة حتى انزلقت وانقلبت داخل النفق.

يشار إلى أن الحادث تسبب في وفاة سائق الشاحنة وهو مقيم من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر.

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