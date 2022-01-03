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"أمن عسير" يكثف البحث عن مفقود أحد رفيدة منذ 9 أيام

كان من دون محفظته وجهازه الجوال ويقود مركبته

تكثف الجهات الأمنية بمنطقة عسير جهودها في البحث عن المفقود الخمسيني "عبدالله محمد آل عوضة" من سكان محافظة أحد رفيدة بعدما فُقد يوم الجمعة 20/ 05 / 1443حتى الوقت الحالي.

وذكر ذوو المفقود أنه كان من دون محفظته وجهازه الجوال ويقود مركبته والتي عثر عليها في مركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط، آملين ممن يراه أو يملك أي معلومة عن المفقود التواصل على الأرقام (0556671194) أو (0506797995).

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"أمن عسير" يكثف البحث عن مفقود أحد رفيدة منذ 9 أيام
سبق

تكثف الجهات الأمنية بمنطقة عسير جهودها في البحث عن المفقود الخمسيني "عبدالله محمد آل عوضة" من سكان محافظة أحد رفيدة بعدما فُقد يوم الجمعة 20/ 05 / 1443حتى الوقت الحالي.

وذكر ذوو المفقود أنه كان من دون محفظته وجهازه الجوال ويقود مركبته والتي عثر عليها في مركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط، آملين ممن يراه أو يملك أي معلومة عن المفقود التواصل على الأرقام (0556671194) أو (0506797995).

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
09:50 PM

"أمن عسير" يكثف البحث عن مفقود أحد رفيدة منذ 9 أيام

كان من دون محفظته وجهازه الجوال ويقود مركبته

A A A
رائد القرفي - عسير
2
7,606

تكثف الجهات الأمنية بمنطقة عسير جهودها في البحث عن المفقود الخمسيني "عبدالله محمد آل عوضة" من سكان محافظة أحد رفيدة بعدما فُقد يوم الجمعة 20/ 05 / 1443حتى الوقت الحالي.

وذكر ذوو المفقود أنه كان من دون محفظته وجهازه الجوال ويقود مركبته والتي عثر عليها في مركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط، آملين ممن يراه أو يملك أي معلومة عن المفقود التواصل على الأرقام (0556671194) أو (0506797995).

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,166
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,189
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,574

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